"قرار ترامب" يطلق مسيرة فرح في "آيت أوسى"

في إطار المستجدات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمغرب، وتعبيرا منها عن فرحتها بقرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة أراضيه، نظمت قبيلة آيت أوسى في مدينة أكادير مسيرة بالسيارات، انطلقت من حي “الخيام” وجابت مختلف الشوارع الرئيسية ووصولا إلى ساحة آيت سوس وسط المدينة.
وحمل المشاركون في هذه المسيرة الأعلام الوطنية، كما عمدوا إلى طلاء بعض السيارات باللونين الأحمر والأخضر ووضعوا عليها الأعلام الوطنية ورموز البلاد، فضلا عن ترديد النشيد الوطني ونشيد المسيرة الخضراء والدعاء للملك محمد السادس بالنصر والتمكين.
وخلال كلمات بالمناسبة، اعتبر منظمو المسيرة المنتمون إلى قبيلة آيت أوسى الصحراوية أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على مناطقه الصحراوية، “انتصار وتتويج لجهود الدبلوماسية المغربية التي يقودها العاهل المغربي محمد السادس بحكمة وتبصر”.
كما اعتبروا أن قرار الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية، وعزمها فتح قنصلية بمدينة الداخلة، “خطوة وازنة ذات أهمية كبيرة”، وأن “الفرحة العارمة التي غمرت مختلف مكونات الشعب المغربي دليل على أن القضية الوطنية محط إجماع وطني”.
السلام عليكم.الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى يا الله
هذه فرصة اخرى سانحة لمن لم يعش فرحة المسيرة الخضراء المظفرة ولم تتح له فرصة الاحساس بذلك الشعور الوطني العارم الذي انتاب الشعب ابان تلك الفترة المحيدة. هي فرصة لشباب مابعد المسيرة أن يعبر اسوة بآبائه واجداده عن وطنيته ويبرهن عن تشبثه بالعرش ويفتخر بانتمائه للأمة المغربية الشريفة. هي لحظة فارقة هذه التي نعيشها جميعا وعلى كل من يحمل في قلبه ذرة حب لهذا الوطن الغالي ان يبرزه اليوم قبل الغد. حفظ الله وطننا من كل الفتن وفتح بصيرة الذين ما زالوا غارقين في ضلالهم الهداية و حيى الله كل الشرفاء على اختلاف تلاوينهم وألسنتهم لاننا شعب غني باختلافه والوحدة تجمعنا ونصرة الوطن .
الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها وفي المقابل لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوقها تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
الحمد لله الحمد لله .كنت جد قلق على استقرار بلدي في السنوات الأخيرة .كادو ان يمزقوا، بلدنا الحبيب .اعداء وطننا .أنهم النضام الجزاءري الدي كنا نعتبره دينيا وتاريخيا اخونا. عقود وهم يعاكسوننا ويتءامرون،علينا،ولكن الله سيخيب ضنهم،
علاش مجبتوش طعارج و لبنادر طبلو شوية لترامب، شاهت الوجوه أليست أمريكا من قتل و شرد و نهب ملايين المسلمين، أليست الصحراء مغربية كما تقولون منذ عصر ما قبل الكمبري، لماذا هذا الفرح و السرور أهو بالارتماء في حضن الصهاينة. بئس الرأي و بئس التدبير، هل نحن شعب يستشار أم قطيع زائد فوق هذه الأرض، مع من تشاور هذا الملك ليفرض علينا التطبيع أو غير ذلك.
الفرحة عامة لجميع مناطق المغرب ، وقرار ترامب الشجاع والولايات المتحدة البارة ، ما هو الارد للجميل ، فقد كان المغرب هو كذلك سباق للاعتراف باستقلال هذه البلاد العتيدة ، وعلاقة بلادنا بهذه الدولة العظيمة كانت داءما قوية ولم تفتر الا في بعض الفترات ، وكذلك علاقتنا باليهود فهي علاقة حمبمية منذ القدم ، فقد كانوا يعيشون في بلادنا بكل كرامة ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجميع وكانوا مواطنين كاملي المواطنة ، ولذا فهم لا يزالون يحتفظون بالود لهذه البلاد واهلها ، وموقفهم من القضية الوطنية تعبير عن اخلاصهم لهذا الوطن الشهم .ان ارضنا الجنوبية لم تعد صحراء منذ ان ضممناها للوطن من جديد ، بل اصبحت ارضا خصبة منتجة ، وستصبح اكثر انتاجية في المستقبل ، لذا ارفض ان نسميها الصحراء بعد ، لان الصحراء تعني الارض القاحلة ، وارضنا ليست قاحلة , بل عامرة وخصبة ومنتجة في كل المجالات .
بالامس خرج المغاربة يتهمون الامارات و البحرين بالخيانة و الغدر بعد التطبيع .
اليوم يخرجون المغاربة فرحا بتطبيع المغرب مع اسرائيل .
الاهم شيء بعد هذا التطبيع دخل المغاربة سوق راسهم و لم نعد نسمعهم على منصات التواصل الاجتماعي يهاجمون دول اخرى بسبب التطبيع و اغلب ازال علم فلسطين و قريبا يعوضه بعلم اسرائيل .
انا لست ضد التطبيع انا لا احب ازدواجية المعاير
قوة المغاربة تتجلى في مقولة محمد بن عبد الكريم الخطابي :
"فكر بهدوء واضرب بشدة”
السلام عليكم.إلى المعلق طبل.التعامل مع الصهاينة أفضل بكثير منك ياجزائري ياحقود ومن جينيرالاتك الفاسقة مثلك.هذا فقط الحقد والفقسة هي من تتكلم لأنكم لم تصلوا إلى مبتغاكم.على الأقل الصهاينة لم يمسون يوما بسوء بالعكس يدافعون دائما عن مغربنا وعن وحدتنا الترابية عكسكم أنتم اللذين تدعون الإسلام ولكن إسلام مزيف وليس إسلام حقيفي تريدون تشتيت المغرب بالأعيبكم الماكرة ولكن الله رد كيدكن في نحوركم..اذهب الآن بعد هذه الهزيمة التي منيتم بها عند جينيرالاتك لي يعطوك مناضل تمسح بها دموعك لعل وعسى تنسى شيئا ما القالب لي طلع معكم.اللهم ألف وألف صهيوني وصهيوني ولا مسلم غدار يكن العداء والحقد والغدر لي مسلم مثله
المغرب من طنجة إلى لكويرة أفضل من ﻹنفصال.
نصائح هامة إلى أشقائنا شعب الجزائري وﻹنفصاليين الصحراويين ﻻتضعوا الوقت المناسب واتحاد المغرب الكبير.
لربح المغرب شعبا وبلادا سلميا بدون حرب وﻻ خسائر على الجزائر إعلان إعترافها بالصحراء الغربية مغربية كما فعلت أميركا ﻷءن. هكذا سيبدأ بناء المغرب الكبير وازدهار المنطقة. المغاربية. بدون خشونة وﻻ حقد ولا حسد.
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم ﻷصلية. الوطن غفور رحيم.
استعمال كلمة قبيلة ليس في محله ، نحن دولة عصرية انتهت فيها القبلية بعد عودة محمد الخامس من المنفى . الإسم الرسمي الإداري هو جماعة قروية .
الإنتماء القبلي يتعارض مع الإنتماء الوطني ، لأنه لو كانت حقا أيت أوسى قبيلة فلمذا ستهتم برقعة جغرافية جنوبية صحراوية بعيدة عنها ؟؟؟ عنوان من زمان آخر …
إلى المعلق مغربي لا ليس كل المغاربة من يتهمون الإمارات والبحرين بالتطبيع بل الخوانجية فقط من قاموا بذلك وهم قلة قليلة لا تمثل إلا انفسهم وأنت تعلم جيدا من أقصد بالاخوانجية.هم اللذين يدافعون عن الفلسطينين اللذين غدروا بنا واعترفوا بالبوليزبال واللذين يطلبون ليل نهار لسيدهم أردغان اللذي لم نسمع عنه ولو كلمة تهنأة لحد الآن مثلما فعلت معظم الدول واللذي يضحك عليهم بأنه يدافع عن المسلمين وهو أكبر مدعم لإسرائيل والدليل سفارتهم الموجودة عنده في انقرة وإن لم تصدق كلامي ادخل إلى الحاج غوغل لي يعطيك نوع العلاقات الموجودة بين تركيا واسرائيل وستنصدم من الجواب أما المغاربة الاحرار يرحبون بكل ما هو خير البلاد عكس الحومة اللذين يطلبون للغريب ويستزؤون بي بلدهم الأم
لماذا لم تعترف أمريكا بمغرببة الصحراء من قبل ولما ذا ربطت هذا الاعتراف بالتطبيع مع إسرائيل؟ هل من مجيب