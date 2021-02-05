قرار جديد يسهّل نقل أرقام الهواتف بين شركات الاتصالات

أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارا بتقليص معالجة طلبات الزبناء الخاصة بنقل وحمل الأرقام الهاتفية من شركة اتصالات إلى أخرى، والبت فيها داخل أجل لا يتعدى يومين من تاريخ التوصل بها، وفق ما أفاد به مصدر هسبريس.

واعتبرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن القرار الجديد، سيساهم في تحديد كيفيات وشروط تفعيل حمل الأرقام الهاتفية، التي تقنن إجراءات حمل الأرقام الثابتة وأرقام الهواتف المحمولة، سواء تعلق الأمر بالأداء المسبق أو اللاحق.

وتشمل هذه الإجراءات، وضع بيان تعريف المتعهد، وهو رقم تعريفي فريد يمنح من طرف المتعهد الآمر لكل رقم خاص بالزبون، الذي لم يتم فسخه بعد، قصد تسهيل التعرف على هذا الرقم عند معالجة طلبات حمل الأرقام.