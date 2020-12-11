قرار يرفض ترشّح زيان لمجلس هيئة المحامين

قرّر مجلس هيئة المحامين بالرباط، المنعقد الأربعاء، عدم الاستجابة لطلب محمد زيان، محامي بالهيئة ذاتها، الرامي إلى الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الهيئة.

وأوضحت هيئة المحامين بالرباط أنه “سبق لمجلس هيئة المحامين، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 نونبر الماضي، أن أصدر مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس، ونشر لائحة بذلك تضمنت كافة الأسماء، والتي لم يكن ضمنها الأستاذ النقيب محمد زيان”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بناء على مقتضيات المادة 89 من قانون مهنة المحاماة، في فقرتها الثانية والثالثة، فإنها نصت على الإجراءات التي يستوجب على كل معني اتباعها في حال عدم إدراج اسمه ضمن لائحة من لهم حق الترشح، وهي الإجراءات التي لم يتبعها الأستاذ النقيب محمد زيان، بغض النظر عن ما نصت عنه المادة 86 من قانون المهنة والتي تعد سببا كذلك لعدم الاستجابة للطلب”.

وبناء عليه، يضيف المقرّر الذي يحمل عدد 359/2020، “قرر مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه الحاضرين عدم الاستجابة للطلب لتعارضه والفقرة 3 من المادة 86، والمادة 89 من قانون مهنة المحاماة 08-28”.