قرار يرفض ترشّح زيان لمجلس هيئة المحامين

قرار يرفض ترشّح زيان لمجلس هيئة المحامين
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:25

قرّر مجلس هيئة المحامين بالرباط، المنعقد الأربعاء، عدم الاستجابة لطلب محمد زيان، محامي بالهيئة ذاتها، الرامي إلى الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الهيئة.

وأوضحت هيئة المحامين بالرباط أنه “سبق لمجلس هيئة المحامين، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 نونبر الماضي، أن أصدر مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس، ونشر لائحة بذلك تضمنت كافة الأسماء، والتي لم يكن ضمنها الأستاذ النقيب محمد زيان”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بناء على مقتضيات المادة 89 من قانون مهنة المحاماة، في فقرتها الثانية والثالثة، فإنها نصت على الإجراءات التي يستوجب على كل معني اتباعها في حال عدم إدراج اسمه ضمن لائحة من لهم حق الترشح، وهي الإجراءات التي لم يتبعها الأستاذ النقيب محمد زيان، بغض النظر عن ما نصت عنه المادة 86 من قانون المهنة والتي تعد سببا كذلك لعدم الاستجابة للطلب”.

وبناء عليه، يضيف المقرّر الذي يحمل عدد 359/2020، “قرر مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه الحاضرين عدم الاستجابة للطلب لتعارضه والفقرة 3 من المادة 86، والمادة 89 من قانون مهنة المحاماة 08-28”.

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‫تعليقات الزوار

7
  • ان كنت ناسي افكرك
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    من كان ليبراليا معارضا للحكومة لصقت له تهمة جنسية ,ومن كان ذو توجه اسلامي لصقت له تهمتان,تهمة الارهاب وتهمة الجنس,وان لم يكن لا من هذا و ذاك,الصقت له تهمة العمالة و التخابر مع دولة اجنبية و الكائنات الفضائيات و الارواح الشريرة

    19
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  • نقطة
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    شيء عادي لاننا نعيش في دولة أو تجمع بشري اقطاعي ديكتاتوري ليبرالي متوحش. يستحوذ على نسبة كبيرة من اقتصاده الهش اصلا.فساد ينخر الدولة ويطحن الشعب.

    4
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  • تغطية الشمس بالغربال
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    هيئة فارغة لا فائدة منها ولا فيها. لا تستجيب لابسط متطلبات المواطن وحتى من في عضويتها لا يعرفون حتى مراسلات المواطنين في قضايا ضد محامون مثلهم. هل رايتم محامي يحاسب اخر؟ اما لا يفقهون التعامل مع المواطن او لا مقالات وفي كلتا الحالتين منعدمة الفائدة ما عاد لهم. اتحدث وبحجج. هادا لا يريدون الاستاد الذي سيفضحهم. رفعت الجلسة.

    19
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  • تايكة غرماد
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    رحم الله من قال تغيرت الاساليب بين الامس واليوم لكن النتايج تبقى هيئه !! لا مكان للرأي الاخر . طبقا لقاعدة وثقافة اللي قالها واللي دارها المخزن هي اللي كاينة هكذا عاش الاجداد وعاش الاباء وتعيش الاجيال الحالية

    13
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  • اسماعيل الأدوزي
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    محامي رضا عليه المخزن طريقة مفرشه…
    محامي يرافع ضد المخزن …

    0
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  • MustafaM
    12 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    محامي نزيه وبطنه فارغ من المال الحرام و شراسته ضد المخزن هي التي زجت بإبنه في السجن لأنه يدافع عن الحق و لا يصطف وراء الاغراءات و بالتالي الانسياق وراء الأوامر التي تخدم مصلحة المتربصين ببلدنا الحبيب .فالترافع في قضية حراك الريف و وبوعشرين والمهداوي و وهيبة خرشيش سيدفع ثمنه الأستاذ زيان . اتقوا الله أيها التماسيح

    0
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  • نورالدين المعتدل
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    لم أعد أفقه شيئا، ولم أعد أميز بين الصالح والطالح واسفاه أنني تعلمت الحروف الأبجدية ،الشيء الوحيد الراسخ في وجداني أن دستور الوطن يقر على أن المغرب دولة عربية إسلامية ومن بعد هناك نصوص تنظيمية قانونية لا تخرج عن إطار الدستور والدستور هذا بحيرة في محيط الإسلام أحب من أحب وكره من كره. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

    -3
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