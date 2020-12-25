قراصنة يهددون مركزا للتجميل بتسريب صور زبائن

تعرّضت بيانات سلسلة كبيرة لزبائن خضعوا لعمليات التجميل بالمركز التجميلي “ذاهوسبيطال كروب” للسرقة من لدن قراصنة يهددون بنشر صورهم قبل وبعد العمليات التي أجروها.

ونشر “الهاكرز”، المعروفون باسم “ريفل”، على صفحتهم الإلكترونية المظلمة، ما مفاده أنهم حصلوا على صور حميمية لعملاء لا يجب مشاهدتها. كما زعمت المنظمة أنها حصلت على أكثر من 900 جيغابايت من الصور.

وحسب ما نشرته صحيفة “بي بي سي” على موقعها، فإن إدارة المركز أكدت أن لديها قائمة طويلة من موافقات المشاهير لإجراء عمليات تجميلية؛ كالمغنية “أتومي كيتن”، والمؤلفة الموسيقية “كيري كاتونا”، والممثلة والسيناريست “تينا مالون”، ونجم التلفزيون “جوي إسكس”.

ووفق الصحيفة نفسها، فإن المركز معروف أيضا باسم “ترونسفورم ذاهوسبيطال كروب”؛ وهو الرائد المتخصص في جراحة التجميل وفقدان الوزن في المملكة المتحدة. كما أنه يملك 11 عيادة متخصصة في جراحة إنقاص الوزن وتضخيم الثدي وتصحيح الحلمة وتعديل الأنف.

وأبلغت إدارة المركز المفوض الإعلامي بالخرق، بعدما طالبت العصابة بفدية مقابل البيانات.