قرصنة حسابات بنكية تورط عصابة من 3 أشخاص

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال على النيابة العامة المختصة، السبت، ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.

بلاغ لولاية أمن بني ملال ذكر أن المشتبه فيهم كانوا قد استغلوا معطيات بطائق بنكية حصلوا عليها بطرق احتيالية على الأنترنت، واستعملوها في إجراء 121 عملية بنكية لشراء منتجات مختلفة على الأنترنت وبمحلات تجارية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم وهم في حالة تلبس بشراء سلع بداخل أحد مكاتب التبغ بمدينة بني ملال.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، بحسب المصدر ذاته، عن حجز ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة، علاوة على مجوهرات وفاتورة وعشرة إيصالات لتحويلات نقدية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.