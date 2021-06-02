قرصنة معطيات بنكية تضع شابا أمام العدالة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، مساء الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتوجيه رسائل إلكترونية لضحاياه انطلاقا من حسابات وهمية، يقدم من خلالها نفسه على أنه من جنسية عربية، ويوهمهم بالمشاركة في مسابقات للفوز بأجهزة معلوماتية، قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو أداء خدمات عبر الأنترنيت.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن العثور بحوزته على ثلاث بطائق بنكية وأربعة هواتف نقالة وحاسوب محمول، قبل أن تظهر الخبرة التقنية المنجزة عليها أنه يخزّن في ذاكرتها معطيات رقمية لبطائق بنكية دولية في اسم الغير.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.