قرعة منافسات "الكاف" تسحب يوم 30 أبريل

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) إجراء قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية لموسم 2020/2021 يوم الجمعة 30 أبريل الجاري في القاهرة.

وحتى الآن تم التعرف على الأندية التي تأهلت إلى ربع نهائي دوري الأبطال، عقب نهاية مرحلة المجموعات نهاية الأسبوع الماضي.

ويتعلق الأمر بالأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب تسع مرات، وحامل اللقب، والترجي التونسي، البطل أربع مرات، والوداد البيضاوي، البطل مرتين، آخرهما في 2017، وماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، بطل نسخة عام 2016، ومولودية الجزائر، بطل عام 1976، وشباب بلوزداد (الجزائر) وكايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)، في أول ظهور لهما بدور الربع، إلى جانب نادي سيمبا (تنزانيا).

وبخصوص كأس الكونفيدرالية فسيتم التعرف على أطراف ربع نهائي بعد انتهاء دور المجموعات؛ في 28 أبريل الجاري.