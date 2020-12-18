قريبا .. إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط

خصصت أمريكا عن طريق بعض مصالحها في الرباط مساعدات لوجيستيكية لتسريع عملية إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بعاصمة المملكة، الذي تقول مصادر هسبريس إنه سيشرع في إحداثه خلال فترة قريبة جدا، بعدما تم ترتيب الأمور الدبلوماسية مع المغرب، وهو ما تؤكده تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وتقول مصادر هسبريس إن جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب، الذي وقع قرارا تاريخيا اعترف بموجبه بمغربية الصحراء، قد يجلب معه بعض أعضاء هذا المكتب في أول طائرة ستنتقل من إسرائيل إلى المغرب.