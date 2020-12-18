قريبا .. إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط

قريبا .. إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط
أرشيف
الجمعة 18 دجنبر 2020 - 10:07

خصصت أمريكا عن طريق بعض مصالحها في الرباط مساعدات لوجيستيكية لتسريع عملية إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بعاصمة المملكة، الذي تقول مصادر هسبريس إنه سيشرع في إحداثه خلال فترة قريبة جدا، بعدما تم ترتيب الأمور الدبلوماسية مع المغرب، وهو ما تؤكده تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وتقول مصادر هسبريس إن جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب، الذي وقع قرارا تاريخيا اعترف بموجبه بمغربية الصحراء، قد يجلب معه بعض أعضاء هذا المكتب في أول طائرة ستنتقل من إسرائيل إلى المغرب.

المغرب ترامب كوشنير مكتب الاتصال الإسرائيلي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • monadil
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 10:20

    le maroc a enfin trouver la stratégie gagnante pour la génération future

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من المغرب
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 10:21

    سيفتح ذاك المكتب في انتظار بناء سفارة كبيرة بقلب عاصمة الموحدين الذين وقفوا بجانب صلاح الدين الأيوبي في طرد الصلبيين من القدس وترك لهم هناك وقفا باسمهم حي المغاربة وباب المغاربة..

    -23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة