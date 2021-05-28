قصة الخلاف بين المغرب وإسبانيا

من صداقة حذرة إلى التصعيد.. توتر العلاقة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا عنوان اللحظة الراهنة.
عنوان يطال الصفحات الأولى على الجرائد والمجلات يلخص الكثير من الأحداث.. فما هي حيثيات هذا الموضوع بالتحديد؟
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تعليقات الزوار4
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لن ينسى الإسبان فتح المغاربة المرابطين بقيادة طارق بن زياد للأندلس وإدخالها تحت حكم المسلمين لمدة تزيد عن خمسمائة سنة، تلك خطيئة في نظرهم تستحق الحذر أبد الآبدين.
لم تكن هناك أبداً صداقة بين البلدين.. الإسبان لم ينسوا الماضي.. ولازالوا يعيشون فيه.. ومن يتحدث مع الشعب الإسباني يعرف تماماً أنهم يكرهون المغاربة لأن مخيلتهم بقيت متجمدة منذ فترة طرد المسلمين واليهود من شبه الجزيرة الإيبيرية.. وهو ما دفعهم إلى القيام بمحاكم التفتيش واضطهاد المسلمين وبعد ذلك استعمار أجزاء من المغرب.. الآن وهم يرون مغرباً آخر يطمح للتقدم والتطور، عادت بهم الأيام إلى الماضي وإلى زمن الصراع.. مشكلتهم ثقافية أكثر منها سياسية..
أسباب الخلاف مع أسبانيا تبقى مشفرة كما هو الحال في الخلاف مع ألمانيا.. لأننا لا نملك صحافة محايدة تغوص في الاعماق لتخرج لنا اسباب الخلاف مع هاتيك الدولتين
لماذا المغرب لم يتخذ نفس التصعيد مع الجزائر؟؟؟؟هي الرأس المدبر وهي تجاهر بعدائها للمغرب هيك ولو المغرب لا يستفيد منها لماذا لا يقطع علاقته معها ؟؟