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تعليقات الزوار2
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21:21
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12:36
24 فردا يتورطون في فوضى وخرق الطوارئ
كيفاش
1936. التاريخ غريق؟؟!
غير معمرين بيك الوقت
المدن المغربية جميعها باحياءها وشوارعها مدن هشة يستشري فيها الفقر وتنتشر فيها الجربمة ويكثر فيها التسول والسرقة في وضح النهار، مداخل هذه المدن لا تغري على التوغل فيها، طرق مهترئة من عهد الاستعمار، ازبال منتشرة في كل مكان، اشرار وعصابات وبائعات الهوى، بنية تحتية مفقودة، فيضانات في فصل الشتاء، قضاء غير مستقل، لا توجد بالمغرب الا مدينتين جميلتين ولكنهما مع الاسف في يد الاستعمار الفرنسي فجولة واحدة داخل مليلية وسبتة المحتلين تجعل الساخط يسخط على باقي المدن المغربية .