أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • Driss
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 21:23

    كيفاش
    1936. التاريخ غريق؟؟!
    غير معمرين بيك الوقت

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بنت الرصيف
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 21:30

    المدن المغربية جميعها باحياءها وشوارعها مدن هشة يستشري فيها الفقر وتنتشر فيها الجربمة ويكثر فيها التسول والسرقة في وضح النهار، مداخل هذه المدن لا تغري على التوغل فيها، طرق مهترئة من عهد الاستعمار، ازبال منتشرة في كل مكان، اشرار وعصابات وبائعات الهوى، بنية تحتية مفقودة، فيضانات في فصل الشتاء، قضاء غير مستقل، لا توجد بالمغرب الا مدينتين جميلتين ولكنهما مع الاسف في يد الاستعمار الفرنسي فجولة واحدة داخل مليلية وسبتة المحتلين تجعل الساخط يسخط على باقي المدن المغربية .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الذكرى العاشرة لتفجير أركانة
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 20:26 2

الذكرى العاشرة لتفجير أركانة

صوت وصورة
سال الطبيب: نقص الوزن في رمضان
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 18:30 2

سال الطبيب: نقص الوزن في رمضان

صوت وصورة
منازل الروح: كيف تعيش راضيا
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 17:00 4

منازل الروح: كيف تعيش راضيا

صوت وصورة
منابع الإيمان: أرقام من القرآن
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 14:00 3

منابع الإيمان: أرقام من القرآن

صوت وصورة
رمضان عائلة مغربية في كندا
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:59 4

رمضان عائلة مغربية في كندا

صوت وصورة
تربية طائر السمان بأولاد عياد
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 00:25 8

تربية طائر السمان بأولاد عياد