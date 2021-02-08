قصة نهاية كأس العرش 1982

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‫تعليقات الزوار

2
  • نبيل ابن القنيطرة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    لاعب ذو مستوى عال… كان مراوغا عبقريا وهدافا رائعا. أتذكره يوما لما كان يلعب للنهضة القنيطرية في مبارة بالقسم الوطني الثاني لما راوغ ثمانية لاعبين ثم الحارس وسجل هدفا جميلا. كان يمتع بفنياته ولعبه الأنيق. شكرا يا” حسن فقير” لقد كنت غنيا بعطائك.

    3
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  • شوارع المراوغة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:08

    لم يطلق الجمهور لقب شوارع المراوغة على هذا اللاعب الا باستحقاقه وجدارته وخبرته في المراوغة .

    3
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