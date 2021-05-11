قصف فلسطيني يقتل إسرائيليتين في عسقلان
هسبريس - متابعةالثلاثاء 11 ماي 2021 - 13:21
أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بمقتل إسرائيليتين اثنتين على إثر قصف فلسطيني على عسقلان.
وذكر المصدر نفسه أنهما لقيتا حتفيهما جراء سقوط صواريخ، تم إطلاقها من النفوذ الترابي لقطاع غزة، على منزليهما.
كما أسفرت الصواريخ ذاتها، أيضا، عن سقوط عدد من الجرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة.
وتشير التقارير إلى أن نحو عشر قذائف صاروخية أصابت، بصورة مباشرة، مبان سكنية مأهولة في عسقلان وأسدود.
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امنيتي ان يتوقف هذا العنف و ان تنعم فلسطين بالامن و الامان.
غذا سوف ينتقم اليهود من أهل غزة شر إنتقام وسوف يختبئ أعضاء المقاومة في جحورهم تاركين العزل في مرمى القصف. حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم بارك وزد في ذلك ضد الاعداء الصهيونيين
وقصف اسرائيلي يخلف 26 شهيدا بينهم 9 اطفال. تحية للمقاومة الفلسطينية
الاعتداء الإسرائيلي أبشع ، لا يهمهم الأطفال الصغار و الشيوخ و النساء … لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذه لا تعتبر مقاومة لأنها تعود بالضرر على كل القطاع الذي يصبح تحت القصف الاسرائيلي بداعي ملاحقة الإرهابيين . هذه العمليات مع الأسف لاتخدم الشعب الفلسطينى وتعقد اتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة الشرعية الفلسطينية والإسراءليين وتجهض كل اامخطاطات العظيمة بما فيها قيام السلام على أساس الدولتين .
ولماذا لا تتحدثون عن عدد الفلسطنيين الذين قتلوا جراء القصف الصهيوني
هذا قليل على الصهاينة اللهم أحصهم عددا و مزقهم بددا، طبعا المخزن سيعلن الحداد حزنا على هلاك بني جلدته من قطعان الصهاينة، إن الله يمهل ولا يهمل، النصر قادم لا محالة و الزوال حتمي لكيان اللقطاء.
الموت لليهود الصهاينة وحكام العرب الخونة العملاء الجواسيس خاصة أل سعود إبن سلمان وإبن زايد و السيسي الحقير العميل وامريكا اللعينة وعاش الشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وأهل غزة
…..و قصف اسرائيلي أدى الى مقتل 26 فلسطيني بينهم 9 اطفال. الراي و الراي الاخر على الاقل لكي لا تجرحو قلوبنا اكثر في ابناء جلدتنا يدافعون على اسرائيل
Ces Terroristes palestiniens vont pas laisser nos Marocains Juifs vivre en Paix a Israel.
Hespress tu es avec la liberation de l expression? alors onchori et laisser les Marocains juger
امام صمت الجبناء ولصوص الشعوب يرفع الابطال الأعزاء الشجعان شرف الامة ضد كيان يركع له العالم كله.
عنوات جميل، لم نسمع به من قبل!!!!
حماس تنفذ خططا إسرائيلية ليبقى تماسك حكومتها الى حين خروج المسيح الذي سيقيم مملكة اسرائيل وليس إسرائيل بشكلها الحالي. بعد اسبوع او اسبوعين ستعلن حماس الهدنة وستبدأ في خطاب العنتريات والانتصارات الوهمية والضحية هم الفلسطينيون العزل. اتقوا الله في الأطفال يا حماس فحتى صواريخكم هي من إسرائيل وتوجه بناء على معلومات من الموساد ولا يهم إن يموت عشرة إسرائيليين مقابل مئة فلسطيني ومقابل تعبئة وشحن الإسرائيليين بالكراهية والريبة تجاه العرب فهي أعظم مكسب لليمين هنهناك
للمتخاذلين والساخربن من المقاومة الفلسطينية. تذكروا ان معظم شعوب العالم كان هذا هو اسلوبها في المقاومة. وعندما يعجز المحتل الوصول لرجال المقاومة. يقتل المدنيين العزل…او يحرق المحاصيل الزراعية ويقتل المواشي والابقار ويهدم الآبار.. واقرأوا تاريخ المقاومة في المغرب..
اللهم ارفع غضبك و مقتك عنّا.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و قِنا عذاب النّار.
اللهم ارحم والدينا من مات منهم و من هو بيننا و ارحم اموت المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين.
بارك الله فيهم هم ما بقي من شرف الامة. فعلا اذا ذكرت الرجولة فتحدث عن اهل فلسطين
أرى في العديد من التعليقات تم غسل ادمغتهم إنها مسرحية يا ناس من أعلنت الحرب هي حماس بإرسال شباب لي تظاهر في حي جراح بمسعادة تركيا وإيران والسبب رفع الحصار الإقتصادي عليهم من أوربا وأمريكا لي ضغط عليهم بهاته المسرحية واستغلال الشعب الفلسطيني لمصالحهم الشخصية فقط مسألة وقت وستخرج الجزيرة بأنه تم إعلان وقف الحرب بمسعادة تركيا وإيران ودخول المساعدات المدية إلى فلسطين ورفع بعض العقوبات على هاته الدولتين ومن يدفع الثمن هم المدنيين لو اردو حل هاته المشكلة لم تم التصالح بين حماس و وحركة فتح …استخدم عقولكم قليلا وأنتم تصرخون فلسطين فلسطين يامغاربة مؤيدين فلسطين فيقو من نومكم واستخدم عقولكم وليس التعاطف وسلام
الى الرقم 11 حميد
ايها المسلم ، على اي يهود تتكلم، اليهود المغاربة او الصهاينة، الفرق شاسع بين الإثنين، انت تتكلم على المغتصب لارض ليست بارضهم وبكل وقاحة، أمثالك هم الذين دفعوني الى الهجرة ليست فقط هجرة البلد بل حتى دينه الذي اصبح تجارة وخنوعِ.
اللهم سدد رميهم و عجل بنصر من عندك…أستغرب لماذا لم تنشرو البارحة خبر استشهاد 9 فلسطينيين من بينهم أطفال…فلسطين عربية
الصهاينة يخفون الأعداد الحقيقية القتلى! يموت بعضهم جراء الدفاعات الفلسطينية من صواريخ. لكن ما هو عدد موتاهم خوفا و هلعا و… الأزمات القلبية؟ تحية اخوية لاشقاءنا الفلسطينيين!
كل التضامن مع إخواننا اليهود المغاربة ضد العدوان الارهابي لميليشيات حماس، التي تحاول التشويش على السلام العربي-الاسرائيلي، و ذلك بتحريضها لشرذمة من المراهقين لخلق الفوضى و أيضا بإطلاقها لصواريخ باتجاه مدنيين عزل في إسرائيل.
نتمنى أن يعم السلام و أن يعود الفلسطينيون لرشدهم و لإكمال مسلسل المفاوضات لوضع نهاية لهذا الصراع الذي عمَّر طويلا.
إسرائيل دولة ديمقراطية متحضرة و حليفة للمغرب، و نحن معها لقمع الهجمات الارهابية الدنيئة.