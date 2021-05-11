قصف فلسطيني يقتل إسرائيليتين في عسقلان

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بمقتل إسرائيليتين اثنتين على إثر قصف فلسطيني على عسقلان.

وذكر المصدر نفسه أنهما لقيتا حتفيهما جراء سقوط صواريخ، تم إطلاقها من النفوذ الترابي لقطاع غزة، على منزليهما.

كما أسفرت الصواريخ ذاتها، أيضا، عن سقوط عدد من الجرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

وتشير التقارير إلى أن نحو عشر قذائف صاروخية أصابت، بصورة مباشرة، مبان سكنية مأهولة في عسقلان وأسدود.