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‫تعليقات الزوار

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  • مول ريشة
    الخميس 18 فبراير 2021 - 00:59

    صراحة ما كاين ما حسن من دارجة، هي لي كا تحس بيها أو كلامها كاي وصل لقلب، غير العنوان دار ليا فضول او لقيت لمقال زوين، بعض المرات كا نقول علاش حتا شي كاتب مغربي عمرو دا جائزة نوبل للادب، بسيف او هوما لغة لي كاي فكرو بيها أو حلمو بيها أو دويو بيها مع راسهم ما كاي كتبوش بيها او كاي حكروها.

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