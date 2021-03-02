قضاء أسفي يخفض عقوبة ناشط بمدينة اليوسفية

خفضت محكمة الاستئناف بأسفي، الثلاثاء، مدة العقوبة الحبسية الابتدائية التي أدين بها أحمد زهير، الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وكانت المحكمة الابتدائية باليوسفية قد قضت في حق الحقوقي سالف الذكر بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمتي الإهانة والتشهير، بناء على شكاية تقدمت بها قائدة المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.

وبعد استئناف هذا الحكم من طرف الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قضت محكمة الاستئناف بمدينة أسفي بتخفيض عقوبته من سنة ونصف السنة إلى 6 أشهر حبسا نافذا.

وتابعت النيابة العامة أحمد زهير، الذي أحيل عليها من طرف مفوضية الأمن الإقليمي باليوسفية خلال شهر أكتوبر الماضي في حالة اعتقال، بتهمتي إهانة موظف عمومي والتشهير.

وأصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع أحمد زهير، معتبرة اعتقاله ومتابعته مؤامرة بعد فضحه الفساد والمفسدين، مؤكدة أن هذا الملف تمت فبركته من أجل إسكات الأصوات الحرة النزيهة.

وكان أحمد زهير قد بث تصريحات لمواطنين عبر تسجيلات مصورة، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، حول تصرفات المشتكية التي تدير المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.

وأكدت بيانات هذه الجمعية الحقوقية أن هذه الشكايات التي قدمت في حق كاتبها العام لا تستند على أي أساس قانوني، واعتبرتها مجرد ملف مفبرك بامتياز هدفه إسكات صوت أحمد زهير وتكميم الأصوات الحرة والفاضحة لكل أشكال الفساد بالمنطقة.