قضاء الاستئناف بمراكش يرفع عقوبة "سلطانة"

قضاء الاستئناف بمراكش يرفع عقوبة "سلطانة"
صورة: هسبريس
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 17:08

أيدت غرفة القضايا الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، الحكم الابتدائي الذي أدينت به مصممة الأزياء (س. ب) الملقبة بـ”سلطانة” وشريكتها، على خلفية تصوير أطوار إحدى جلسات محاكمة الفنانة دنيا باطما، بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في حق (س. ب)، التي كانت ضمن المطالبات بالحق المدني في ملف ما بات يعرف بـ”حمزة مون بيبي”، بـ4 أشهر نافذة، على خلفية شكاية تقدمت بها الفنانة دنيا باطما، تتهمها وشريكتها بتصوير أطوار محاكمتها، قصد التشهير بها.

وقضت ابتدائية مراكش في حق شريكة مصممة الأزياء “س. ب” بـ10 أشهر نافذة، وتعويضا ماليا تضامنيا فيما بينهما لفائدة الفنانة دنيا باطما قيمتها 50 ألف درهم، وبأداء المصممة “سلطانة” غرامة مالية قيمتها ثلاثة آلاف درهم وشريكتها غرامة حددته في خمسة آلاف درهم.

وتابعت النيابة العامة المختصة “س. ب” في حالة سراح، وشريكتها في حالة اعتقال، بتهمة “القيام عمدا ببث وتوزيع تركيبة من صور أشخاص بقصد التشهير بهم، والقيام عمدا ببث وتوزيع وتسجيل صور أشخاص أثناء تواجدهم في مكان خاص”.

حمزة مون بيبي سلطانة غرفة القضايا الجنحية محكمة الاستئناف بمراكش

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • المراكشي
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 17:55

    و ماذا عن ملف دنيا باطما ألم يحكم عليها استئنافيا بسنة حبسا نافذة و رفض طلب النقد و هي الآن تصول و تجول… هل دنيا باطما فوق القانون؟ ام ان القانون يفرض و يطبق على البسطاء.. هذه القضية و احكامها سيكون لها آثار سلبية على سمعة القضاء المغربي..

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
المقاهي تعطي مهلة للحكومة
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:32 9

المقاهي تعطي مهلة للحكومة

صوت وصورة
تطبيق يحارب الجوع
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:59 2

تطبيق يحارب الجوع

صوت وصورة
تدنيس العلم الوطني
الإثنين 22 مارس 2021 - 21:30 21

تدنيس العلم الوطني

صوت وصورة
هواتف "ريدمي نوت 10"
الإثنين 22 مارس 2021 - 19:30

هواتف "ريدمي نوت 10"

صوت وصورة
بطولة المغرب لركوب الأمواج
الإثنين 22 مارس 2021 - 11:59 3

بطولة المغرب لركوب الأمواج

صوت وصورة
أسد إيموزار كندر
الإثنين 22 مارس 2021 - 01:37 19

أسد إيموزار كندر