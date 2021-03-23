قضاء الاستئناف بمراكش يرفع عقوبة "سلطانة"

أيدت غرفة القضايا الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، الحكم الابتدائي الذي أدينت به مصممة الأزياء (س. ب) الملقبة بـ”سلطانة” وشريكتها، على خلفية تصوير أطوار إحدى جلسات محاكمة الفنانة دنيا باطما، بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في حق (س. ب)، التي كانت ضمن المطالبات بالحق المدني في ملف ما بات يعرف بـ”حمزة مون بيبي”، بـ4 أشهر نافذة، على خلفية شكاية تقدمت بها الفنانة دنيا باطما، تتهمها وشريكتها بتصوير أطوار محاكمتها، قصد التشهير بها.

وقضت ابتدائية مراكش في حق شريكة مصممة الأزياء “س. ب” بـ10 أشهر نافذة، وتعويضا ماليا تضامنيا فيما بينهما لفائدة الفنانة دنيا باطما قيمتها 50 ألف درهم، وبأداء المصممة “سلطانة” غرامة مالية قيمتها ثلاثة آلاف درهم وشريكتها غرامة حددته في خمسة آلاف درهم.

وتابعت النيابة العامة المختصة “س. ب” في حالة سراح، وشريكتها في حالة اعتقال، بتهمة “القيام عمدا ببث وتوزيع تركيبة من صور أشخاص بقصد التشهير بهم، والقيام عمدا ببث وتوزيع وتسجيل صور أشخاص أثناء تواجدهم في مكان خاص”.