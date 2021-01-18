قضاء مراكش يتابع "الشيخة طراكس" في حالة سراح 

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، الفنانة الشعبية الشهيرة بـ”الشيخة طراكس”، على الغرفة الجنحية الضبطية لخرقها حالة الطوارئ الصحية.

وقررت النيابة العامة متابعة الفنانة المعنية في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطها في خرق حالة الطوارئ بسبب إقامتها حفل زفاف لها، لإعلان زواجها بشخص سعودي لم يكن حاضرا حينها.

يذكر أن السلطات المحلية وعناصر الدائرة الأمنية الـ16 بملحقة الازدهار في مقاطعة جليز مراكش، أوقفت الفنانة عينها نهاية الأسبوع المنصرم، خلال الحفل الذي حضرته مدعوات وأعضاء فرق فنية، بعد بثها لفيديو مباشر على شبكة التواصل الاجتماعي.