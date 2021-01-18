قضاء مراكش يتابع "الشيخة طراكس" في حالة سراح 

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، الفنانة الشعبية الشهيرة بـ”الشيخة طراكس”، على الغرفة الجنحية الضبطية لخرقها حالة الطوارئ الصحية.
وقررت النيابة العامة متابعة الفنانة المعنية في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطها في خرق حالة الطوارئ بسبب إقامتها حفل زفاف لها، لإعلان زواجها بشخص سعودي لم يكن حاضرا حينها.
يذكر أن السلطات المحلية وعناصر الدائرة الأمنية الـ16 بملحقة الازدهار في مقاطعة جليز مراكش، أوقفت الفنانة عينها نهاية الأسبوع المنصرم، خلال الحفل الذي حضرته مدعوات وأعضاء فرق فنية، بعد بثها لفيديو مباشر على شبكة التواصل الاجتماعي.
الشيخة طراكس اسم على مسمى كتجي عل اليابس والأخضر.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يهدي ماخلق ويدير شي تاويل دلخير يارب
يجب خلق خلية محاكمة الفنانين بمحكمة مراكش.
الراقصات يتمتعن بالسراح الموقت، والصحفيون والمطالبون باصلاح العدل والتعليم والرعاية الصحية في السجن. حسبي الله ونعم الوكيل. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.
غادي يوقع ليها بحال دنيا باطمة . سراح سراح سراح حتا ننساو ومشات خبيرتنا مع الواد . تتتت تتن رمانة وبرطال…..