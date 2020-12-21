قضاء مراكش يدرج ملف "مجموعة غلامور" للمداولة

أدرجت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الإثنين، ملف كل من “س- ج”، المعروفة بلقب “غلامور”، و”م – ض”، وهو مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و”ع- س”، مالك وكالة لكراء السيارات، للمداولة والتأمل.

وبعد انتهاء مرافعات دفاع المتهمين، حددت الغرفة 4 يناير المقبل كتاريخ لجلسة جديدة للنطق بالحكم في هذه القضية، التي يتابعهم فيها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المتهمين بالتشهير بفنانين ومشاهير وابتزازهم.

وكان المتابعون في هذه القضية استأنفوا قرار المحكمة الابتدائية القاضي بالحبس النافذ سنتين لكل منهم وأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية التهم الموجهة إليهم.

وتابعت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش المتهمين بجنح “دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز”.

وكانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية قضت ببراءة المتهمين من جنح النصب والتهديد، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد، وآخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم، مع الحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى؛ وفي الدعوى المدنية قضت بأداء المتهمين تضامنا في ما بينهم للأطراف المدنية تعويضا قدره 400 ألف درهم.