ودادية القضاة تطالب إسبانيا بتفعيل متابعة غالي

استنكرت الودادية الحسنية للقضاة وجود إبراهيم غالي، زعيم ميلشيات “البوليساريو”، بهوية جزائرية مزورة “محمد بن بطوش” فوق التراب الإسباني، وطالبت قضاء الجار الشمالي للمملكة بالتجاوب مع المطالب المشروعة للضحايا وعدم التنكر لشكاياتهم بدواع إنسانية، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.

وأضافت هذه الوثيقة: “تضع القيم الكونية السامية استقلال القضاء الإسباني على المحك، وتطالبه بالتنزيل الفعلي لمبدأ عدم إفلات المجرمين المتواجدين فوق التراب الإسباني من العقاب”.

ونبهت الودادية الحسنية للقضاة إلى “أن أي محاولة لإفلات إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو”، من مثوله أمام العدالة الجنائية الإسبانية يعتبر تصرفا غير مسؤول، ستتصدى له الودادية على مستوى الدبلوماسية القضائية، دفاعا عن حوزة وطننا ووحدته الترابية”.

وأكد البلاغ نفسه على ضرورة تفعيل قرار المتابعة الصادر في حقه عن المحكمة المركزية الخامسة بمدريد رفقة 19 عضوا انفصاليا، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم الإبادة والقتل العمد والاختطاف، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي الإسباني.

ودعت الودادية سالفة الذكر القضاء الإسباني إلى تفعيل مخرجات أشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للقضاة بمدينة برشلونة الإسبانية، باعتباره منصة تاريخية لترسيخ الثقة في القضاء ودعم استقلاله.