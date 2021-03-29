قضايا التحرش الجنسي تنهي المسارات المهنية المبهرة لمشاهير مغاربة

من النجومية إلى الخفوت، يُصارع كثير من المشاهير المغاربة المستجدات القانونية التي باغتت مسارهم المهني المتألق، إذ وجّهت لهم المصالح الأمنية المختصة اتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب بعدما سلكت النساء “المتضررات” المساطر القضائية المعمول بها.
ويتداول المغاربة، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار ارتقاء ونزول الفنانين والباحثين والرياضيين بكثيرٍ من السخرية السوداء، إذ يتحوّل الشخص المشهور بشكل سريع من “نجم صاعد” يفتخر به البعض إلى “إنسان منبوذ”، رغم أن تيارات مجتمعية عديدة تطالب باحترام قرينة البراءة.
أولى الشخصيات المعنية بالجدل الافتراضي هي المغني البارز سعد المجرد المتورط في قضية اغتصاب بالحاضرة الباريسية، ما جعل متابعيه يتأسّفون لـ”سقوطه السريع” في أوج تألقه الفني بالمنطقة العربية، نظرا إلى نسب المشاهدة الضخمة التي تحقّقها إصداراته رغم اعتقاله.
ويعود هذا الملف إلى سنة 2016، عندما اتهمت شابة فرنسية عمرها 20 سنة المغني سعد لمجرد باغتصابها، لكن قاضي التحقيق قرر، في أبريل من سنة 2019، تصنيف الوقائع على أساس أنها “اعتداء جنسي” و”عنف مشدد”؛ إلا أن غرفة التحقيق أمرت، في يناير 2020، بإحالته على الجنايات بتهمة الاغتصاب.
واستأثر شخص آخر باهتمام مختلف الشرائح المجتمعية المغربية، حيث يتعلق الأمر بمنصف السلاوي، الخبير المغربي في الصناعات الدوائية، الذي تقلد مناصب كبيرة طيلة مشواره المهني؛ لعل أبرزها اختياره من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لرئاسة فريق علمي يُعنى بتطوير اللقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى اتّهام السلاوي بالتحرش الجنسي، خلال الأيام الماضية، ليقدم بعد ذلك اعتذاره الشخصي عن السلوك غير اللائق، ويُنهي مسؤولياته في شركة “Galvani Bioelectronics”، مؤكدا أن الخطوة تأتي في سياق الحفاظ على بيئة العمل بالمؤسسة، ما دفعه إلى الانسحاب الفوري من الحياة المهنية.
كما اعتقل الملاكم المغربي حسن سعادة بتهمة اغتصاب عاملتي نظافة في القرية الأولمبية، قبل انطلاق الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو سنة 2016، ثم دخل السجن إثر هذه القضية لمدة طويلة، الأمر الذي كاد يتسبّب في إنهاء مشواره الرياضي المتميز.
وقررت السلطات الفرنسية كذلك متابعة الكوميدي عبد الفتاح جوادي على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة بمدينة غرونوبل، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية بعد الاستماع إليه في الاتهامات الموجهة إليه، إلى جانب متابعته بتهمة العنف اللفظي والتهديد بالقتل في حق زوجته، لتقضي المحكمة بسجنه لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ.
الطبيعة ديال الرجل كيحب النساء، كينباهر بيهم ، كيسلبو لو عقلو.
الاسلام دار الزواج العوالم الدمقراطية قالت ليك لا يمشي يفسد، منين كيمشي يفسد كيسولوه واش عندك العقد الا كان بطالي كيجريو عليه اما الا كان مشهور كيضربو لو الطرررر.
المهم الانسان يتزوج مرة تانية حسن ما كل نهار يفسد مع وحدة فشكل.
Flouss lban ydih ze3tout tout ce qu’il a accumulé comme argent le donnera à la petite fille au lieu de se concentrer dans la science et de créer un hôpital géant dans son pays natale b9a metabe3li les femmes pfff
هل لها علاقة بالتقافة المغربية؟ هيمنة رجل المغربي على المرأة؟
لا مجال المقارنة سعد المجرد بمنصف السلاوي ان نتكلم عن منصف فهو رجل علم وليس رجل تهريج
باش تعرفو ساتر عيب المغريبي غير المرأة المغربية و غير تيخرج من المغرب تيتفضح بأنه مكبوت و عنيف و مريض نفسي.
c,est une mode aux etats unis,,,,apres slaoui c,est le tour du governeur de l,etat de new york………
المثل الشعبي المشهور يقول لفيه عادة عمرو ما ينيساها ؟؟؟؟؟؟
غريب هذا الأمر؟!!… فيما شي واحد كيوصل لشهرة و النجاح فجأة كيبانو شي “ضحايا” الإغتصاب كانو ساكتين منذ سنوات؟ و زيدو مثال آخر ديال طارق رمضان تاهوا لصقو ليه نفس التهمة!!! واش هادشي ماشي العياقة؟ دابا غير فكرو معايا لدقيقة وحدة: واحد شبعان فلوس و باغي حشاكم الفساد علاش ينوض يغتاصب بحال شي مكبوت مريض نفسي؟ أكيد غادي يفسد كيما بغا بالفلوس ديالو. هاذ الألاعيب طلعات لينا فالراس و باراكا من إستحمار الناس
دائما أتسائل لمادا خلق الله في طبيعة الرجل التحرش أليس من الممكن أن لا يخلق هدا السلوك البشع في الرجل لكي تعيش المرأة في بيئة خالية من إغتصاب وابتزاز وتحرش من طرف الرجل.
الرجل هو ضحية سلوك خارج عن سيطرته لا أكثر.
المغاربة يفكرون في ما تحت الحزام أكثر من أي شيء آخر سواء كان إسلامي أو علماني فقير أو غني
“أرباب المخابز”: الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى للبهائم
كان عليه ان لا يغادر المغرب لا يحتاج التحرش في المغرب شخص ميسور لا يحتاج التحرش في المغرب كلشي موجود المعقول و كدالك الفاحشة و البار والمسجد انت و ضميرك و تربيتك و احتياجاتك عند الغرب في سنك انت عجوز و المسنين في الغرب من الصعب الزواج في المغرب حتى 80 سنة ممكن تتزوج بشرط واحد مثل كل شيئ العاقة
مسألة التحرش الجنسي لا يمكن أبدا تصديقها، لأنها من القضايا السهلة تلفيقها لمن أريد الإطاحة بهم، ربما غر كسعد المجرد قد يفعلها، لكن عندما نتحدث عن عالم كبير كالسلاوي ورجل متزوج وبمكانة علمية كمكانته، لا أميل أيدا الى تصديق أنه قد يفعلها ويهدم كل ما قد بناه طوال حياته، سبب آخر يؤكدتلفيق التهمة للسلاوي هو كونه من بقايا نظان دونالد ترامب ونعلم جيداأن توجه الرئيس الجديد بايدن يميل الى تصفية كل مخلفات ترامب.
إن كانت الدولة ذكية فالواجب علينا حاليا إستغلال الظرفية و إستمالة الدكتور السلاوي للعمل هنا في المغرب و لنستفد نحن من خبرته بعد أن لفظته الولايات المتحدة
الهرمونات زايدة نحن المغاربة معندناش الصداقة بين رجل وامراة لا ثم لا برافوا المغاربة الرجالة
في بعض الأحيان تكون تلك النسوة، اللواتي يطحن بهؤلاء المشاهير مدربات و يعرفن قواعد الإغراء خاصة إذا كنت عربي َوتحاول نقش اسمك في التاريخ فحتما ستسقط، فلا يجب لوم المغرر بهم
والاف التهم الملفقة بالمغرب هاذيك مادويتوش عليها اولا لمحتو ليها كاع .
يقول المثل المغربي ..لي دار الدنب يستاهل العقوبة ….الكبث والتهور وقلة العقل يؤديان الى نتائج غير محمودة ..كثيىون هم و ما خفي اعظم …الله يعفو .
مدير صندوق النقد الدولي السيد ستروس كان strausskan والذي كان في وقته مرشحا فوق العادة ب 90 بالمائة لرئاسة فرنسا بلا منازع قضي على مساره بسبب خادمة سوداء في فندق. إن كيدهن عظيم بداية يعطينك الضوء الأخضر وإشارة واضحة بالقبول كالفار ومصيدة الجبنة تماما وبعدها عندما تقترب لتأكل تتهمك بمحاولة الإغتصاب.
هذا كلمة الاغتصاب أصبحت تتخذ حتى في الزوج مع زوجته حتى ما بقينا نعرف حتى معنى الاغتصاب
على هذا الحساب يخص الواحد فيما تكون شي امرأة جاية في اتجاه معاه يقطع الشارع الى الجهة الأخرى خوفا من اتهامه
لو كان في المغرب سنعتبرها تهمة ملفقة لانه قال كدا و كدا و فضح فلان و فلان
رجوعا للموضوع فعندما يتحرش الاوربي بعربية يعتبرونها مزحة و عندما يتحرش العربي بنصرانية تعتبر جناية اغتصاب اما ادا تحرش نصراني بنصرانية فان الملف يتم طيه بعد الاستماع اليهما
و لكن في الحقيقة فنحن من يحتاجهم و ندهب عندهم فهل سمعتم بنصراني يعمل بمخبزة بالمغرب او يجني التفاح بميدلت
Ce n’est pas une caractéristique propre au marocain c’est dans la nature humaine tout ce monde de stars de politiciens et hommes d’affaires mouillés dans des scandales ne sont pas marocains il y a des occidentaux des latinos des africains et des asiatiques des australiens
تقارن العالم المغربي الكبيرمحسن السلاوي في علم الاحياء مع سعدلجرد عالم الطعريجة ؟؟؟ بالله عليك هل من مقارنة بين جبل شاهق وسفح اسفل الوادي !!!
مثنى وثلاث ورباع في الحلال / لماذا تخترون الزنا والتحرش والخيانة مهما كبر الرجل او صغر شأنه ضعيف امام شهوته وانانيته / مع عميق الاسف البروفيسور السلاوي / وسعد المجرد فرق كبير ولكن الان يستويان
والله العظيم إني أعيش في بلد أوروبي سنوات عديدة وأتعرض للتحرش الجنسي من طرف الفتيات والنساء الغاية في الجمال ، وبعض المرات أتعرض للتحرش الجنسي من طرف النساء في العمل وفي الشارع