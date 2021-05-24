قضية رشوة توقف عوني سلطة بإقليم مراكش

قضية رشوة توقف عوني سلطة بإقليم مراكش
صورة: و.م.ع
الإثنين 24 ماي 2021 - 20:10

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم مراكش، الاثنين، عوني سلطة بقيادة سعادة للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذين العونين، اللذين جرى توقيفهما على إثر شكاية موجهة من مواطن يقطن بدوار بجماعة سعادة إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، أحدهما برتبة شيخ والآخر برتبة مقدم.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي نصبت كمينا مكن من ضبط العونين المذكورين متلبسين بحيازة رشوة، مقابل غض الطرف عن بناء دون ترخيص بالجماعة الترابية سالفة الذكر واسعة الامتداد والتي تعج بالدواوير.

الدرك الملكي رشوة عون سلطة قيادة سعادة

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‫تعليقات الزوار

5
  • سمية
    الإثنين 24 ماي 2021 - 20:23

    خليهم انقصو حتى دوك جوج.بحالم عدااااد ال كيمصو دم المواطنين.

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  • RADI
    الإثنين 24 ماي 2021 - 20:23

    لو قام جميع المواطنين بالإتصال بالرقم الأخضر ومثل كمين محكممن لمحاربة الرشوة والإبتزاز لما بقي عون سلطة واحد بالمغرب.

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  • سعيد
    الإثنين 24 ماي 2021 - 20:25

    ياترى متى سوف يتم توقيف اللصوص الكبار اللذين نهبوا البلاد والعباد،متى سوف نقرأ او نسمع او نشاهد دينصورا كبيرا قد تم توقيفه وتم اعتقاله مع الادانة،يبدوا هذا من المستحيلات السبع ،متى يجرأ هذا القضاء الذي يسمى مستقلا على حماية الوطن،لماذا عون السلطة أو الخليفة او رئيس جماعة قروية او منتخب بئيس دائما هم اكباش الفداء،كانما هؤلاء هم مصدر الشر ،ومحاكمتهم هي مصدر ااخلاص،هؤولاء ليسوا سوى قطرة في بحر الفساد،،بدلا من بهدلة عون سلطة ،،كان على هذا القضاء أن يبدأ من هرم السلطة الا وهو الوزير والوالي او العامل،نعم نحن مع مغرب قوي بمختلف مؤسساته،لكن ليس على حساب هؤولاء المستضعفين،اكيد ان اعلامنا تنقصه الكثير من الفعالية ،لا تجعلوا من البسطاء عنوان اربط المسؤولية بالمحاسبة،هناك لصوص كبار وجب اخبار الراي العام بهم ،ام ان هذا القضاء ليست لديه الشجاعة يقدم خدماته تحت الطلب.

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  • Hassan Dima
    الإثنين 24 ماي 2021 - 20:27

    يا نصصيب يا مول نوبة يا سراق البارتنير هـا فالك ما بقى قد ما فات وسيعاد التحقيق في الملف من جديد گلمة جري طوالك قلتيهـا 12 سنةً لگن الآن سنرى رجليك فين غدي تمشي بهـم والله لن أتنازل لك ولن أشفق عليك حتى ولو أعطيتني گل ما تملك لن أسامحك لا في الدنيا ولا الآخرة ليست لك الشجاعة تطلب من محاميك أن يقول للقاضي في المدگرة الجوابية بعدم إعادة النظر في القضية أضحگتني على الأقل قل له إني أرغب في أن أنصب عليك الحلقة الأخيرة قريبة تسالي وسأحگيهـا للجريدة وللقراء وتحية للصحافي

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  • Fixible
    الإثنين 24 ماي 2021 - 20:32

    دولوني على عون سلطة لا يرتشى نديروه ولي صالح نبقاو نزوروه و نتبركوا ببركته.
    لا داعي لنشر مثل هذه الأخبار فهي من المسلمات المسلمة

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