قضية رشوة توقف عوني سلطة بإقليم مراكش

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم مراكش، الاثنين، عوني سلطة بقيادة سعادة للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذين العونين، اللذين جرى توقيفهما على إثر شكاية موجهة من مواطن يقطن بدوار بجماعة سعادة إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، أحدهما برتبة شيخ والآخر برتبة مقدم.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي نصبت كمينا مكن من ضبط العونين المذكورين متلبسين بحيازة رشوة، مقابل غض الطرف عن بناء دون ترخيص بالجماعة الترابية سالفة الذكر واسعة الامتداد والتي تعج بالدواوير.