قطار يحوّل جثة شخص إلى أشلاء نواحي الناظور

قطار يحوّل جثة شخص إلى أشلاء نواحي الناظور
صورة: هسبريس
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 00:12

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه فورا، مساء الاثنين، بعدما دهسه قطار قادم صوب محطّة الناظور على مستوى دوار أولاد رحو بن عيسى بجماعة بني وكيل التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وحسب مصدر هسبريس، فإن القطار الذي كان قادما من تاوريرت صوب الناظور، حوّل جثة الضحية إلى أشلاء متناثرة في عين المكان، ولم تُعرف حيثيات الحادث المأساوي إلى حد الآن، خاصة وأن الضحية لا ينحدر من الدوار أو المناطق المجاورة.

وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي التي قامت بتحرير محضر معاينة في الحادث، فيما تولت عناصر الوقاية المدينة جمع أشلاء الضحية المتناثرة بصعوبة ونقلها على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الحسني.

الناظور حادثة قطار وفاة

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