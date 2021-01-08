قطبي يعدد أمام فيشر الإنجازات المتحفية بالمغرب

في لقاء جمع المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، بديفيد فيشر، السفير الأمريكي بالرباط، أكد المسؤول المغربي على الدور المهم والحاسم للثقافة اليوم، أكثر من أي يوم مضى، في “فهم ومعرفة الآخر”، لما تقوم عليه من “تبادل”، ونظرا لأساسها الذي هو “التشارك”.

وفي لقاء جمع المؤسسة الوطنية للمتاحف بالسفارة الأمريكية بالرباط، عبر رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف عن شهادته كمواطن مغربي على العرفان لقرار المساندة الأمريكية على المستوى الدولي لمغربية الصحراء، القضية الوطنية الأولى للمغاربة.

وأكد قطبي في هذا اللقاء، وفق نص خطابه، على دور الدبلوماسية الثقافية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، في توسيع العلاقات على المستوى الثقافي.

وزاد المتحدث مقدما مثالا باستمرار المؤسسة الوطنية للمتاحف في تنمية المتاحف في مختلف مناطق المملكة، وترقب افتتاحها في الشهور المقبلة متحفا للموسيقى بمكناس، ومتحفا آخر بطنجة.

كما استحضر المهدي قطبي عمل المؤسسة بشراكة مع المسؤولين الجهويين بالعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، على فتح متاحف جديدة بالجهتين.