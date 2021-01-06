"زخات الأمطار" في العاصمة الاقتصادية تعبث بمشروع "المدينة الذكية"

حملة سخرية واسعة النطاق أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الثلاثاء جراء التساقطات المطرية الأخيرة التي “أغرقت” العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي يطمح المشرفون على تسييرها إلى تحويلها إلى “مدينة ذكية” توفر مجموعة من الخدمات التكنولوجية المتطورة.
وأثارت هشاشة البنيات التحتية بالدار البيضاء غضب نشطاء الشبكات الاجتماعية بالمغرب، الذين استهزؤوا بـ”الحلم” الذي يراود مسؤوليها في السنوات الأخيرة، بدعوى أنها لم تحقق حتى احتياجات المواطنين الأساسية، فما بالك بالانتقال إلى التنمية الإدارية الرقمية.
وقد انطلق مشروع تحويل الدار البيضاء إلى حاضرة ذكية عام 2016 في عهد والي الجهة آنذاك خالد سفير، الذي وعد بتزويد المدينة بشبكة من الألياف البصرية ورفع مستوى صبيب الإنترنيت، وجعل مختلف الخدمات الأساسية متاحة عبر التطبيقات الإلكترونية.
وما زالت العاصمة الاقتصادية تتخبط في كثير من المشاكل الإدارية التي تعرقل إنفاذ المشروع، بالإضافة إلى ضعف البنيات التحتية اللازمة لتسريع هذه الخطوة، وهو ما عرته التساقطات المطرية التي كشفت عن عدم توفر المدينة على شبكات قوية لتصريف المياه.
وشهدت الدار البيضاء أمطارا مهمة خلال اليومين الأخيرين، أفضت إلى “غرق” مجموعة من الشوارع والأحياء الرئيسية، وتوقف حركة “الترام”، فضلا عن ظهور العديد من البرك المائية على أرضية ملعب محمد الخامس الذي احتضن أمس مباراة الرجاء الرياضي وتونجيت السنغالي برسم دور ما قبل المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وانطلقت مشاريع تنموية متعددة في المدينة طيلة السنوات الأخيرة، لكنها تعرف “تعثرات” كبيرة، ذلك أن بعضها تجاوز المدة القانونية المحددة لإنجازه، فيما خرجت مشاريع أخرى إلى حيز الوجود، ضمنها شبكة واسعة من الطرقات والأنفاق، غير أنها تفتقر إلى شبكات عملياتية لتصريف مياه الأمطار.
وتوالت دعوات الفاعلين المدنيين من أجل تسريع برامج التنمية بالدار البيضاء على غرار العاصمة الرباط، التي تحولت إلى “مدينة الأنوار” بفضل الصرامة المنتهجة في مراقبة المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية، فيما يعرف القطب المالي، الذي تتركز به الأنشطة الصناعية والتجارية، تعثرات كبيرة على مستوى البنى التحتية.
وسبق أن وقع مجلس جماعة الدار البيضاء عقد شراكة مع مؤسسات مختلفة من القطاعين العام والخاص، من أجل رقمنة المبادلات والمراسلات الإدارية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتمثّلة في التبادل الإلكتروني للوثائق والرسائل الداخلية، وبرامج الاجتماعات، والأنشطة المشتركة بين 147 مستشارا جماعيا ينتمون إلى المجلس.
وصادق مجلس المدينة أيضا في إحدى دوراته على تكليف شركة الدار البيضاء للخدمات بإعداد دراسات تتعلق بمخطط التحول الرقمي، الذي يهدف إلى جعل الرقمنة مصدرا في التعامل، ووسيلة لتحسين الأداء في مختلف المجالات، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والشركات والسياح والجمعيات والإدارات وغيرها.
Casablanca c’est pas une ville intelligente mais c’est une ville stupide pollution voleurs déchets etc etc no
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آش من مدينة ذكية؟ حتى المراحيض العمومية ما فيها.
عندما توظف أشخاصًا غير أكفاء لعقود ، فهذا ما تحصل عليه. قادة عديمة الفائدة.
باش تكون عندك مدينة ذكية راه خاص يكون عندك بنادم نزيه وذكي ماشي مبوشي بحال القوادس و لا مبلل بحال ستاد دونوووور. اظن انه يجب الاستفادة من الاسرائيليين في هاذا الجانب لعلا وعسى المسؤولين دياولنا ،اطال الله في عمرهم، يفهو اين يكمن الخلل و النحس ههه.
كانت ستكون مدينة ذكية الان هي المدينة الغريقة . والله اذا لم تتم محاسبة ومعاقبة من لم يقم بعمله كما ينبغي فلن تكون لنا اية مدينة ذكية .
فعلا الدار البيضاء الذكية
لأن الذكي هو من نهب ثروة البلاد من مسؤولين على التسيير و تدبير المال العام .
هكذا هم السادة و العبيد، من كثرة التصفيق للطغاة و التطبيل لهم يحسبون أن كل شيء على مايرام. يتكلمون عن الفضاء ووصناعة الطيران و القفزة النوعية و المدن الرقمية و هم لم يوفروا مدرسة و طريقا و كسرة خبز للفقير، ينفقون على إعلام طبال مسترزق للنفخ في إنجازات وهمية حتى صدقوا أنفسهم ألم يطلب فرعون بناء عاليا ليصل إلى إلاه موسى، طبعا من كثرة العبيد صدق نفسه بأنه إلاه، هكذا هو المخزن.
إن لم تربط المسؤولية بالمحاسبة فإننا لن نبرح مكاننا.
يجب محاسبة المسؤول الاول من فوق حتى الاسفل
طفرناها حتى مع 20 سنة ديال تنمية
شركة ليديك الفرنسية تهاونت في وقاية العاصمة الاقتصادية كرسالة من فرنسا للمغرب بعد تقاربه مع امريكا بعبارة انا و من بعدي الطوفان
كل عام نفس السيناريو ندعو اللهم أغثنا و عندما ينزل الغيث تظهر فضائح البنيات التحتية بجل المدن المغربية ولا حسيب ولا رقيب…اللهم طهر البلاد من الفساد
يحكى ان مسؤولا من الفيفا كان سيزور ملعب المدينة لتسويق احتضان البلاد لكأس العالم اظن في سنة2000 انداك امر مسؤول بإقامة احتفالات بقدوم هدا الشخص حتى انه قرر ان تكون هناك فرقة للمظليين يقومون بالقفز من الطائرة والسقوط في الملعب لإثارة اعجاب الضيف الفيفاوي المهم حضر المسؤول ولسوء أحوال الطقس يومها قالو للمسؤول يصعب القيام بالانزال الجوي للمظليين فوق الملعب فاجابهم بنبرة عالية والو المظليين خاصهم ينقزوا عياووا معا باش يقنعوه بعدم جدوى العملية المهم في الاخير تقرر انزال المظليين وكان الجو سيئا بكثرة الريح المهم اخواننا قفزوا بعيدافلا احد نزل بالملعب الكل تبعثر في احياء الدارالبيضاء
يجب إصلاح التعليم والصحة والبنيات التحتية أولا , لسنا كندا أو ألمانيا
نرجوا من الله أن لا تتساقط البنايات القديمة على رؤوس ساكنتها جراء الأمطار الغزيرة والرياح القوية اللهم الطف بالعباد.
دولة مبنية على الغش 33 ملم فضحت البنيات التحتية الهشة و المغشوشة. الملايير خسرت من اجل مهزلة. اضف على ذلك مهزلة ملعب محمد الخامس حقل البطاطس الذي تحول لمسبح بلدي . و في الاخير لا احد يحاسب . تبا
Ville intelligente qui n’a pas un système d’égout potable quelque chose qui a été inventé il y a plus de 2000 ans. Après on vient nous parler de l’industrie 4.0 haha. Non mais sérieusement. La politique dial tsawer se poursuit
هادشي عادي وغادي نبقاو نشوفوه كل عام بسبب الفساد و عدم محاسبة المسؤولين مدينة الجديدة نصف شوارعها بدون رصيف ولا اضواء منذ 2014 الاشغال 6 سنوات لم تنتهي بداو الاشغال و خلاوها ولم تتم محاسبة المسؤولين وهادشي كينطبق على باقي المدن.
ولكن حتى الشعب ساكت كيشوف فهادشي منذ سنوات وراضي بالوضعية، انتظرو الاسوء.
فعلا هي مدينة ذكية فيها أذكى المجرمين وفيها أذكى اللصوص وفيها أذكى سارقي المال العام
معاقبة كل من تورط في هده الكارثة. لو كانوا في الصين لكان مصيرهم الاعدام لانهم خانوا الأمانة و الثقة اللتي وضعها الشعب بين يديهم . كورونا و الأمطار فضحوا اجمل بلد في العالم.
اشمن مدينة ذكية بقات…..هذا راه الغباء بعينيه …..رب ضارة نافعة امطار الخير ولله الحمد تكشف خبايا الغشاشين تعري عن الاعمال المتسارعة والمغشوشة……مالم يقدم الجناة للعدالة في هذا البلد السعيد لن يكون هناك مستقبل لدولة تسمى المغرب….!!!؟
لا غير مافهتوهمش غير بغاو إجربو الفلايك إلا صدقو إحيدو طوبيصات
سيتم اغلاق مدينة الدار البيضاء لإصلاح بتكلفة الشعب
ساكنة البيضاء لها نصيب كبير في هاته الحالة المزرية التي وقعت الامس ، اغلبية الناس ترمي الازبال وكل شيء في البالوعات غير مبالين بالاضرار التي يلحقونها بها من انسدادها وتعطيل سيولة المياه، حتى الطريق لا يحترمونها سواء من المارين او ساءقي السيارات، الدراجات، المارين يتجولون وسط الشوارع كما يحلو لهم، الطاكسيات لا يحترمون الاضواء مثلهم مثل ساءقي الدراجات بنوعيها، أصحاب السيارات يسوقون فوق الخطوط البيضاء التي تفصل الى ممرين للسيارات، كل هذا وتجدهم كلهم يتظاهرون بانهم حضاريون ولا أحد فوقهم، الحضارة ليست هي الهاتف الذكي وسيارة، الحضارة هي التواضع والاحترام والنظافة وحسن الكلام.
نطلب من صاحب السمو التدخل في هدا الامر و تفكيك حزب عصابة العدالة والتنمية الدي يخلو من الكفاءة إلا كفاءة نهب المال العام و الفساد
توقفوا على التهويل تحطيم بلدكم مغربكم يتشفى فيكم الاعداء الامطار الخير العادية تغرق بعض الشوارع مدينة كبيرة ضخمة او غرق الملعب من الاموار العادية تحصل في كل الدول العالم الا تغرق المدن الاروبية او المدن الاميراكية المهم لم تخسر الخساءر البشرية ولا حتى الاضرار المادية كبيرة فقط الجهات المعنية والسركة ليدك تقوم المجهود كبير تصريف المياه الامطار كانت كميات كبيرة انا قمت مرور بعض الشوارع الدار البيضاء رايت مجهود كبير يبذله العمال مواظفين الشركة كانوا يعملوا في الظروف الصعبة لايجب تبخيس الناس مجهودتها
على هؤلاء التماسيح والعفاريت قبحهم الله أن يسمحوا لهاته المشاريع أن تعرف طريقها إلى الوجود لأن المواطن البيضاوي خاصة مل من هذه الأشغال المنتشرة في كل أطراف الدارالبيضاء. إنها مشاريع أشرف عليها ملك البلاد ولا دخل لأي حزب فيها، وبما أنكم تحاصرونها لكي لا تحتسب في عهد حزب العدالة والتنمية. قمة الغباء. حسبي الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم اخواني الكرام في المغرب اتمنى ان تفهموا وتسألون وتجاوبون بينكم الامطار خيرات من الله سبحانه وتعالى للعباد في البادية يحمدون الله عليها ويشكرونه بهده النعمة بهده الامطار يعشون بها ويعيشون الاخرين بها وينتجون منهى كل شيء للمنفعة للعباد اما في المدينة تراهم قلقين وخاصتا عندما ترى المدينة غرقت بالماء ويقلون الحكومة اقول لكم انتم مفرطين في مدينتكم انتم ترمون الازبال والوسخ في كل مكان حتى تخنق مجاري التي هي في الشوارع من بالستيك من اوراق من وباقي السجارة والكرتون انتم لا تساعدون مدينتكم بالنظافة ولا تلمون الاخرين انتم المسؤلون الاول عن دالك كنون واعين في معاملتكم كما في بيتكم وفي اقوالكم وافعالكم المطر خير وبركات منفعة للعباد وحافظوا على النظافة اول وقبل كل شيء جزاكم الله خير يجب علينا ان نكون واقعيين في اعمالنا ولله التوفيق
الدار البيضاء تعاني في صمت اعطت الكثير و اخدت في حقها القليل عوقبت و شوهت و فصلت على مزاج و عبقرية وزارة الداخلية و اكاد اجزم اول المشاكل هو تبني تعيين أضعف المسؤولين الترابيين في المدينة من ولاة و عمال اما الأحزاب السياسية لا سامحها الله تقدم الا الصم و البكم من المنتخبين و المشكل الحقيقي هو قلة الموارد المالية المخصصة لمتربول المملكة و حتى ان كانت 3او4اضعاف الميزانية المخصصة لمراكش او فاس كما جاء في إحدى الخطب الملكية السابقة فهي اليوم لا تساوي شيئا امام التحديات العملاقة التي تنتظرها و المشكل الاخر المطروح هو الكفاءة و المهارة في التخطيط و التسيير وهنا نطرح إشكالية ضعف المهندسين المدنيين في إخراج تصاميم راقية تستشرف المستقبل اذن لا بد من إقحام الأجانب في رسم معالم الولاية الكبرى كما تفعل دول الخليج العربي بحيث يسندون مهام التخطيط و الإشراف و التنزيل لمكاتب بريطانية او امريكية و بالتالي تسجل مدنهم بمداد من الذهب.
قاليك مدينة ذكية… و نقولو ليهم هاديك سميتها لعكر فوق لخنونة!
أنا كتاجر بسيط وصاحب الدكان الموجود في الصورة الثانية . واش ماعندي حتى تعويض ؟ عيب وعار على جيبن مسؤولي الدارالبيضاء
قاليك باغين ينظمو كأس العالم . باش . بالسنطيجة !!!
الدار البيصاء مدينة تزدحم فيها العمارات الى جانب اسواق الخردة والفدانات والمزابل وكثرة السرعة بدون فائدة وكثرة حضي جيبك يالغافل . لا هي بمدينة حذيثة ولا هي بقرية .
ها علاش الشعب مكيصوتش و لن يصوت #مقاطعووووون
هذا ناتج عن عدم المراقبة المستمرة والمحاسبة لجميع المسؤولين منذ عقود وهم يستغلون أموال الدولة والشعب لأغراض شخصية،ليس لو كانت لهم غيرة على وطنهم لكان الحال أفضل مما نحن عليه اليوم (في جميع مدن المملكة)…إن الله يمهل ولا يهمل.