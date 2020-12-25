قطعة "حشيش" برائحة زعيم حزب سياسي

لا حديث في الأوساط الرباطية إلا عن ورطة زوجة “زعيم حزبي سابق”، في أوج الحجر الصحي، بعد أن ضبطت الأجهزة قطعة حشيش صغيرة في إرسالية صادرة من خلال عنوانها السكني وعبر رقمها الهاتفي وموجهة من خلال خدمات تطبيق إلكتروني “معروف” إلى منزل “شخصية عمومية”.
المثير في الأمر هو أن ابن الزعيم الحزبي السابق هو الذي أرسل قطعة الحشيش إلى صديقه في العاصمة خلال فترة الحجر الصحي، وبحكم أنه قاصر استعمل هاتف والدته أثناء حجز خدمات التطبيق الإلكتروني.
لكن شكوك عامل الشركة، الذي تسلم الإرسالية من أمام فيلا “الزعيم الحزبي”، دفعته إلى إخبار الأجهزة الأمنية مباشرة.
كيتدرب باش ملي يولي سياسي كبير يرسل الأطنان …. الهضرة فراسكم …
يقوم بها الذكور وتقع فيها الانات
السلام عليكم
الدولة اكتشفت قطعة حشيش و لم تكتشف مزارع الحشيش؟
حقيقة العقل يتوقف بمثل هاته الإكتشافات الجبارة.
لمن لا يعرف بأن أيام الإستعمار الفرنسي كانت السيجارة محرمة و ممنوعة على الوطنيين المغاربة، فحارب الإستعمار الحشيش و السبسي لأن المغاربة كانوا يدخنونه و لا يستهلكون السجائر الفرنسية.
هدا للتاريخ، الآن أنا لا أشجع على الحشيش و لاكن آن الأوان لاستعماله و تقنينه في الطب و الصناعة بدل المتابعات و ترك العصابات يسيطرون عليه.
أمريكا هولندا كندا … دول كثيرة استفادت منه فأين المشكل؟