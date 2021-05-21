قلة وسائل النقل العمومي تؤرق ساكنة أدرار

يعاني سكان الجماعات الترابية الواقعة في منطقة أدرار بالنفوذ الترابي لإقليم تزنيت، طيلة الأشهر الماضية، من قلة وسائل النقل العمومي على الطريق الرابطة بين تزنيت وتافراوت؛ الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، خصوصا في صفوف التلاميذ والموظفين.

وفي تعليق له حول الموضوع، قال الحسين أزولاي، أحد أبناء المنطقة المنطقة سالفة الذكر، إن سكان جماعات تيغمي أيت إسفن وإداگوگمار وتيزوغران وتاهلة وتافراوت أضحوا مجبرين مؤخرا على انتظار حافلة النقل العمومي لساعات من الزمن، خصوصا خلال فترتي الصباح والمساء، وما يتسبب فيه هذا التأخير من تأثير سلبي على عملية الالتحاق بمقرات العمل والمؤسسات التعليمية.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن الحافلة المشتغلة بالمناطق المذكورة لم تعد تؤمن سوى رحلتين واحدة صباحا والثانية مساء، مرجعا السبب إلى عدم انتظام الأسطول وتهاون الشركة المكلفة في القيام بما التزمت به في دفتر التحملات.

وأوضح أن الساكنة المتضررة بمختلف فئاتها ما زالت تنتظر تدخل المجلس الإقليمي لتزنيت باعتباره الجهة الوصية على الاتفاق المبرم مع شركة “لوكس” قصد توفير عدد كاف من الحافلات، وبالتالي وضع حد للمعاناة التي يتجرعها المئات من المواطنين كل يوم.

وقصد نيل رأي الجهات المسؤولة، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بعبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت؛ غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، رغم إشعارنا له بموضوع الاتصال عبر رسالة نصية قصيرة.