قمة افتراضية للاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب تناقش "كوفيد والنزاعات"

بمشاركة المغرب، تعقد منظمة الاتحاد الإفريقي، السبت، قمة تستمر يومين عبر اجتماعات بالفيديو، مخصصة لمكافحة وباء “كوفيد-19” وإمدادات اللقاحات في القارة والأزمات العديدة التي طغى عليها فيروس كورونا.
وتنظم هذه القمة بشكل استثنائي عبر الإنترنت لتجنب أي عدوى، وتأتي بعد عام تماماً على اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في مصر.
في ذلك الوقت، أثار وصول الوباء إلى إفريقيا مخاوف من حدوث انفجار في الأنظمة الصحية الهشة في القارة. لكن هذا السيناريو المروع لم يتحقق.
وما زالت إفريقيا في منأى نسبيا عن كورونا حاليا، حيث سجل فيها 3,5 بالمئة من الإصابات و4 بالمئة من الوفيات المسجلة رسميا في جميع أنحاء العالم، حسب مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
لكن العديد من البلدان تواجه حاليا موجة ثانية مثيرة للقلق، وتكافح من أجل الحصول على اللقاحات. ويظهر القادة الأفارقة مزيدا من الاستياء من السباق المحموم الحالي الذي لا يمكنهم التنافس فيه بمساواة.
وفي مقابلة مؤخرا، أدان موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، هيمنة “النزعة القومية” في مسألة اللقاحات و”الدول الغنية التي لها الأولوية حتى إن بعضها يطلب أكثر مما يحتاج”.
تلقيح
من المقرر أن تبدأ المناقشات المغلقة اليوم السبت بكلمة لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا بشأن الجهود الحالية للقارة في مواجهة الوباء. وسيتولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الرئاسة الدورية السنوية للمنظمة خلفا له.
وسيتم التطرق إلى مسألة تمويل حملات التلقيح في القارة، على حد قول مدير وكالة الصحة العامة التابعة للاتحاد الإفريقي جون نكينغاسونغ.
والرهان كبير؛ فبتحديد حقنتين لكل شخص، تحتاج إفريقيا إلى 1,5 مليار حقنة لتطعيم ستين بالمئة من سكانها، البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة، وتحقيق مناعة جماعية.
وستنشغل الدول الأعضاء بالانتخابات الداخلية للاتحاد الإفريقي أيضا، وهي قضية مهمة لتحديد قدرتها على مواجهة الوباء وتحديات القارة في مجالي الاقتصاد والأمن.
وفكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، هو المرشح الوحيد لولاية جديدة على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الهيئة التنفيذية للاتحاد.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية في مذكرة مؤخرا، إن فكي سيتعين عليه الفوز بثلثي الأصوات وتجاوز الاتهامات التي يرفضها “بنشر ثقافة التحرش الجنسي والفساد والترهيب داخل المفوضية”.
ملفات حساسة
ينظر العديد من الدبلوماسيين إلى النيجيري بانكولي أدييوي على أنه المرشح الأوفر حظا لرئاسة مفوضية عليا تجمع بين الشؤون السياسية وإدارة السلام والأمن. لكن قواعد الاتحاد الإفريقي التي تفرض توزيع المناصب الرئيسية بين مختلف مناطق إفريقيا، يمكن أن تكذب هذه التوقعات.
وسيلعب الفائز في هذه الانتخابات دورا مهما إلى جانب فكي في محاولة حل العديد من الأزمات الداخلية في القارة التي يتهم الاتحاد الإفريقي بإهمالها.
فمجلس السلم والأمن مثلا بالكاد تناول النزاع بين الحكومة الكاميرونية والانفصاليين الناطقين بالإنجليزية، أو الصعود المقلق للإسلاميين المتطرفين في شمال موزمبيق.
وتعد الأزمة في تيغراي التي هزت لمدة ثلاثة أشهر إثيوبيا، مقر الاتحاد الإفريقي، واحدة من أكثر القضايا حساسية.
ومع اندلاع القتال في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا مطلع نونبر، دعا فكي إلى وقف الأعمال العدائية بين حكومة أديس أبابا والسلطات المنشقة في تيغراي.
لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2019، رفض أي وساطة للاتحاد الإفريقي في عملية “فرض القانون” التي تقع تحت سيادة البلاد.
وتتزامن هذه القمة أيضا مع إعلان الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن السياسة الدبلوماسية الجديدة للولايات المتحدة، موضحا أنه يريد إعادة الاتصال بالمؤسسات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الإفريقي.
وتعهد بايدن في تسجيل فيديو نشر الجمعة، بأن تتبع إدارته “دبلوماسية طويلة الأمد بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الصراعات التي يسقط فيها ضحايا في القارة”.
اكبر خطا التاريخي السياسي ارتكبه الملك الحسن التاتي رحمه الله الانسحاب المغرب المؤسس المنظمة الوحدة الافريقية في عهد الملك محمد الخامس من المنظمة الوحدة الافريقية ترك كرسي فارغ صالح جمهورية الوهمية غير موجودة اين جمهورية البوريساريوا اصلا كاينة تندوف المنطقة الحدودية متنازع عليها تسيطر عليها الجزاءر وجود البوريساريوا وجودهها متل عدمها الانسحاب المغرب ترك الفرصة الاعداء في ذلك تحريض عليه نشر الاكاذيب وهرقطات الاطروحة الانفصالية لوحدها مستغلين الغياب المغرب حتى الاصدقاء المغرب داخل المنظمة كانوا في موقف الضعف بسبب الغياب المغرب الطرف الرءاسي في القضية الدول الفريقية اذا المغرب انسحب لم يدافع نفسه لماذا ندافع عليه نحن بالتالي الجزاءر جنوب افريقيا استغلوا الغياب المغرب كان صوتهم هو اقوى الان بعدما عاد المغرب البوريساريوا دخلت غرفة الانعاش ماتت اكيلنيكيا تمهيد طرده قريبا شر طردة بدون صناديل كما طردت من كركرات لا استبعد ان الدول الافريقيا تستمر بقبول هذه المهزلة طويلا قبول الوهم غير موجود تما قبوله بسبب الاموال المقبور القذافي مراهقته السياسية
لاتنسو ان الصين التي تاكل الخفافيش والحلوف وتقتل المسلمين وتعذبهم في تركستان المحتلة والتي نشرت الفيروس في العالم بغفلة ومصلحة اقتصادية، الصين التي اعطت للاتحاد الافريقي تجهيز المقر كهدية منها حسب قولها، قد حصلت متلبسة بالتجسس عن بعد لجميع اعضاء الدول الأفريقية. الحواسيب والكمبيوتر والهواتف الذكية ترسل سرا كل المعلومات الى الحزب الشيوعي الصيني.
السؤال الذي اطرحه دائما… هل القارة الإفريقية لا يوجد فيها إلا الجزائر و جنوب إفريقيا حتى يفرضوا توجهاتهم المغرضة و مرتزقتهم بحمادة تندوف كدولة وهمية بين الدول الإفريقية..؟
القمة انعقدت بمشاركة المغرب وأيضا الجمهورية العربية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الافريقي ،لماذا ذكرتم مشاركة المغرب فقط كل الاعضاء شاركوا ،،نحن في عصر المعلوماتية لا يمكنكم اخفاء اي شيئ عن القراء فهم قد يصلهم الخبر باكثر دقة منكم ،وبالمناسبة ذكرتم كل الازمات التي تواجه القارة من غربها الى شرقها وتجاوزتم ازمة الصحراء الغربية ،،
ياودي غي قولوا ما تخافوش رانا فاهمين باللي انتم مجبرون لا ابطالا ،،ومن حق اي شخص يخاف على خبزة ولادو ..رانا عارفين باللي هذا المغرب وليس السويد ،،الدولة تراقب غي الصحافيين فقط ومن يحيد عن الخط هناك فيديو جنسي مفبرك او حقيقي ينتظره
الاتحاد الأفريقي يرفض مشروعين معربين في الصحراء الغربية
الاتحاد الأفريقي يوافق على إرسال قوات في حال اعتداء على بلد أفريقي
الجزائر وافقت على إمكانية إرسال الجيش خارج الحدود
En afrique il y’a une maladie qui est plus pire que le covid ce sont les généraux algerien cette tumeur algerienne doit étre chasser de cette union
l’algerie avec l’afrique de sud ce sont la malédiction de l’afrique il n’ont rien donner au continent depuis plus de 30 ans
خروج المغرب خاطىء من المنظمة الوحدة الافريقية ترك كرسي فارغ امام الاعداء خطوة الاتجالية عشوءية قام بيها القصر تسبب في مشاكل كبيرة المغرب اضاع عليه الفرص الاقتصادية والسياسية الدبلوماسية السنوات طويلة المغرب اقصى نفسه بنفسه افريقيا المغرب ابعد افريقيا ليس العكس المستقبل المغرب هو مع المغرب ليس اروبا القارة العجوز حتى تاريخيا الامبرواطية المغربية كانت تزدهر الاقتصاديا تذهب الى جنوب تنهار تضعف لما تذهب الى الشمال الانسحاب المغرب المنظمة الافريقية اكبر دليل خطورة الانفراد القصر بتدبير القضية الوحدة الترابية حصرا عليه عدم اشراكه الاحزاب والجمعيات المجتمع المدني الخبراء السياسيين والاقتصاديين في الملف هذا ما انتقده كثير من الزعماء السياسة في المغرب متل عبد الرحيم بوعبيد سجنه القصر فقط لي انه اعتراض القرار الاستفتاء الصحراء القرار غريب كبير اقوم استفتي على ارض ملكي اقدم التنازل كبير الشرذامة خاءنة رفعت السلاح ضد وطنها
ننتظر تدخل الجزائر والنزول بثقلها في الموضوع وتضخ الأموال من أجل اللقاح كما تفعل مع جمهورية الصنادلية الوهمية وهنا يجب على المغرب أن يوجه كلمته لجمعورية شنقريحة ويقول له لا تصم عن الكلام ولسانك المتصلط
مايجب مناقشته هو طرد دالك الفيروس كورنا الدي صنعه القردافي والمقبور برخروبة وإسبانيا من الاتحاد الافريقي لان هادا الفيروس يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل أفريقيا ومستقبل الاتحاد الافريقي ومرتزقة البولي زبال الإرهابية مكانهم هو السجن
إني أنتظر بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي تطرد فيه الجمهورية الصحراوية الوهمية من الإتحاد الإفريقي و أنتظر ذلك اليوم الموعود الذي سيستأنف فيه الشعب الجزائري الشقيق حراكه المبارك للقضاء على ما تبقى من فلول النظام السابق الذي نهب خيرات الجزائر .
إني أنتظر أن يحكم الجزائر رئيس مدني من إختيار الجزائريين و يقودهم نحو البناء و التشييد والتصالح مع الجيران و نسيان سياسة الستينات والحرب الباردة.
المغرب واضح وضوح الشمس ولا مجال المراوغة .لمعلق عن مرتزقة النظام الجزائري أقول ألا عيب نظامكم مفضوحة لن تجدي نفعا مقابل حق التاريخي للمغرب على أراضيه .أما مسألة إرسال جيشكم إلى الخارج لا تسمن ولا تغني من جوع لا نكم تدافعون عن الباطل والمملكة تدافع عن الحق وهذا هو الرهان. رهانكم ياولدي خاسر وشمس الحق صاطعة ستعمبكم. ٱنتهى زمن التضليل.
ياأخي جزائري الجزائر دولة لا صيت لها ولا كلمة وهم يستأسدون عليكم الا. ولا تقل سخافات والدول الافريقية ممتنة للمغرب وطرحك غريب وغبي فلا تمن سادجا وتتكلم على الجزائر وكأنها دولة عظمى وأسطولها طوز طوز يغطي البحار.
قل شيء منطقي أو أستر غبائك فيممن ٱستخمار شعبك أما المغاربة فمعادلة صعبة حتى على شنقريحيتكم
تحياتي