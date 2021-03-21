قمة جبل العياشي

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تعليقات الزوار2
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Bravo Alikoum! Chabab ! Ça fait plaisir de voir nos jeunes comme ça !
في مؤسسة خصوصية في طنجة سألت المعلمة التلاميذ بأن يعطوها اسماء جبال بالمغرب أجابت ابنتي قاءلة جبل العياشي .كم كانت صدمة البنت حين قالت لها المربية لا يوجد جبل بهذا الاسم .رجعت البنت إلى المنزل وحكت لي ما جرى وأعجبت بدوري وقمت بإخراج صورة له وهو مكسي بالثلج لكي تريها المعلمة.علما انني من المنطقة وشكرا لهذه المجموعة من الشباب المتحمس على هذه المبادرة الطيبة.