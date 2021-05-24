قمة منتزه إفران تستقبل "حيوانات منقرضة"

نظم قطاع المياه والغابات عملية إطلاق صنفين من الحيوانات التي انقرضت من مجال المنتزه الوطني لإفران؛ وذلك بإعادة توطين 31 من الأروي البربري و6 من الضربان.

وجاءت العملية، التي تتزامن مع تخليد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، في إطار برنامج العمل للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمين السياحة البيئية التي تعد إحدى ركائز إستراتيجية غابات المغرب 2020-2030.

ووفدت حيوانات الأروي البربري من محمية تافوغالت، ليتم نقلها إلى جبل إيجي بتمحضيت، في قمة المنتزه الوطني لإفران، بينما تمت العملية الخاصة بالضربان في إطار برنامج حديقة “قرية الأحلام” التي تعد حصيلة شراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وكانت حيوانات الأروي والضربان قد انقرضت من منتزه إفران سنتي 1960 و1997 على التوالي، وتعتبر مهددة بالانقراض على المستوى الوطني والدولي.

وتشمل أهداف إستراتيجية غابات المغرب 2030- 2020 تحيين مخططات عمل وطنية للأصناف المهددة، والرفع من وتيرة التدخلات كما ونوعا، وإدماج فئات أخرى من الأصناف المهددة، وإطلاق أصناف مختفية في شبكة المنتزهات الوطنية، وإقامة بؤر آمنة بشراكة مع حدائق الحيوانات.