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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
الجهل والتخلف ليس حكرا علينا نحن فقط كمجتمعات عربية وشمال افريقية. بل حتى مجتمعات أمريكا اللاتينية و وسط اسيا وافريقيا جنوب الصحراء تحتاج عمل “فورمات” لمنظومة التعليم . (طبعا هناك استثناءات : التعليم في البرازيل مثلا تعليم جيد , والبرازيل من اولى الدول العالمية في عدد الابحاث العلمية السنوية )
ما أريد أن أقوله هو أن الجهل والتخلف يتفشى بكثرة في المناطق الشعبوية من العالم : حيث يكون غرض الناس فقط هو التكاثر , والأكل والشرب والجنس , و لعب كرة القدم, والتباهي بملابس اديداس و السيوف والمسدسات والمفرقعات النارية.
تلك هي المناطق التي تتفشى فيها الجريمة, وتتفشى فيها احداث السرقة , وهي المناطق التي يكون أهلها شعبويين جدا لدرجة يملؤون الشوارع, يرمون الازبال في أي مكان, يضعون الاسواق قرب بيوتهم, يرمون بقايا الطعام واكياس البلاستيك من النوافذ …
تصور معي, رأيت وثائقيا يوما عن مناظر في الهند : الناس يعيشون ويبيعون ويشترون على سكة القطار, و في مصر مساكنهم في المقابر.
هؤلاء هم الذين على الدول في العالم ان تتحد لكي تنظر في حالهم, لماذا لديهم هذه العقليات؟ ولماذا يعيشون في هذه الظروف؟…