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‫تعليقات الزوار

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  • ابن سينا
    13 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    الجهل والتخلف ليس حكرا علينا نحن فقط كمجتمعات عربية وشمال افريقية. بل حتى مجتمعات أمريكا اللاتينية و وسط اسيا وافريقيا جنوب الصحراء تحتاج عمل “فورمات” لمنظومة التعليم . (طبعا هناك استثناءات : التعليم في البرازيل مثلا تعليم جيد , والبرازيل من اولى الدول العالمية في عدد الابحاث العلمية السنوية )

    ما أريد أن أقوله هو أن الجهل والتخلف يتفشى بكثرة في المناطق الشعبوية من العالم : حيث يكون غرض الناس فقط هو التكاثر , والأكل والشرب والجنس , و لعب كرة القدم, والتباهي بملابس اديداس و السيوف والمسدسات والمفرقعات النارية.

    تلك هي المناطق التي تتفشى فيها الجريمة, وتتفشى فيها احداث السرقة , وهي المناطق التي يكون أهلها شعبويين جدا لدرجة يملؤون الشوارع, يرمون الازبال في أي مكان, يضعون الاسواق قرب بيوتهم, يرمون بقايا الطعام واكياس البلاستيك من النوافذ …

    تصور معي, رأيت وثائقيا يوما عن مناظر في الهند : الناس يعيشون ويبيعون ويشترون على سكة القطار, و في مصر مساكنهم في المقابر.

    هؤلاء هم الذين على الدول في العالم ان تتحد لكي تنظر في حالهم, لماذا لديهم هذه العقليات؟ ولماذا يعيشون في هذه الظروف؟…

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