قناة للصرف الصحي تبتلع شخصين بمراكش

توفي، الخميس، شخصان اختناقا في إحدى البالوعات الخاصة بالصرف الصحي، بجماعة لوداية التابعة لعمالة مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الفاجعة انطلقت لحظة نزول مستخدم تابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء في عقده الرابع إلى إحدى البالوعاتـ التي يبلغ عمقها حوالي 7 أمتار، لتنقيتها من الأزبال والقذورات؛ لكن المياه العادمة حاصرته وخنقته ليلقى حتفه في الحين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك الثاني، وهو شاب ينحدر من دوار أولاد عكيد، نزل لينقذ المستخدم الأول، فلقي مصرعه هو الآخر.

وفور توصلها بخبر هذه الفاجعة، انتقلت إلى موقع الحادث السلطة المحلية بلوداية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية التي قامت بانتشال الجثتين، ونقلهما إلى مستودع الأموات.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية تحقيقا في هذه الواقعة، للكشف عن حيثياتها وظروفها وملابساتها.