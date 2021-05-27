قناة للصرف الصحي تبتلع شخصين بمراكش

قناة للصرف الصحي تبتلع شخصين بمراكش
صورة: هسبريس
الخميس 27 ماي 2021 - 21:47

توفي، الخميس، شخصان اختناقا في إحدى البالوعات الخاصة بالصرف الصحي، بجماعة لوداية التابعة لعمالة مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الفاجعة انطلقت لحظة نزول مستخدم تابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء في عقده الرابع إلى إحدى البالوعاتـ التي يبلغ عمقها حوالي 7 أمتار، لتنقيتها من الأزبال والقذورات؛ لكن المياه العادمة حاصرته وخنقته ليلقى حتفه في الحين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك الثاني، وهو شاب ينحدر من دوار أولاد عكيد، نزل لينقذ المستخدم الأول، فلقي مصرعه هو الآخر.

وفور توصلها بخبر هذه الفاجعة، انتقلت إلى موقع الحادث السلطة المحلية بلوداية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية التي قامت بانتشال الجثتين، ونقلهما إلى مستودع الأموات.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية تحقيقا في هذه الواقعة، للكشف عن حيثياتها وظروفها وملابساتها.

بالوعة لوداية مراكش وفاة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • منى
    الخميس 27 ماي 2021 - 21:52

    انا لله و انا إليه راجعون
    الله يرحمهم مساكن و يصبر اهاليهم
    تعددت الاسباب و الموت واحد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لا ثقة في عتيقة
    الخميس 27 ماي 2021 - 21:57

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحم الله الفقيدين. فواجع كثيرة نطلب الله السلامة والعافية. يبدو أن فريق العمل يعمل بشكل بدائي المسؤول الذي أمر العامل بالنزول إلى بالوعة عمقها سبعة أمتار ربما كان فاقدا وعيه. هذا استهتار بارواح الضعفاء

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حماية الأطفال ضد العنف
الخميس 27 ماي 2021 - 19:46

حماية الأطفال ضد العنف

صوت وصورة
غرق داخل بالوعة للصرف الصحي
الخميس 27 ماي 2021 - 18:36

غرق داخل بالوعة للصرف الصحي

صوت وصورة
بكالوريا الأحرار ببني ملال
الخميس 27 ماي 2021 - 17:48 1

بكالوريا الأحرار ببني ملال

صوت وصورة
آمال النموذج التنموي الجديد
الخميس 27 ماي 2021 - 12:59 3

آمال النموذج التنموي الجديد

صوت وصورة
وفاة على متن تريبورتور
الأربعاء 26 ماي 2021 - 21:28 27

وفاة على متن تريبورتور

صوت وصورة
مقترحات النموذج التنموي الجديد
الأربعاء 26 ماي 2021 - 19:35 24

مقترحات النموذج التنموي الجديد