قناة "مغرب تيفي" تصل إلى جميع مناطق بلجيكا‎

ابتداء من يوم الاثنين 1 فبراير 2021، سيكون بالإمكان مشاهدة قناة “Maghreb TV” على منصة “Proximus TV” في جميع أنحاء بلجيكا.

وكانت قناة “Maghreb TV”، إلى غاية الآن، متاحة، فقط، على المنصة المذكورة في منطقة بروكسل، بينما يمكن مشاهدتها على شبكة “Telenet” في فلاندرز وبروكسل.

ووفق بلاغ للقناة، فقد قررت شركة “PROXIMUS”، المشغل الرائد للاتصالات السلكية واللاسلكية في بلجيكا، توسيع بث “Maghreb TV” في جميع أنحاء الأراضي البلجيكية، في فلاندرز ووالونيا وبروكسل على القناة 233.

وزاد المصدر ذاته أن هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع “Proximus” “تؤكد ريادة “Maghreb TV” كأول تلفاز بلجيكي وحيد مخصص حصريا للأحداث الجارية، ولتأثير الثقافة المغاربية العربية في بلجيكا”.

وأكدت القناة، في بلاغها، التزامها “بمواصلة مكافحة القوالب النمطية والأحكام المسبقة وخطاب الكراهية، مع احترام القيم العالمية للحرية والتسامح والمساواة”.