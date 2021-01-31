قناة "ميدي1" تتناول العبرية في الهوية المغربية‎

من المرتقب أن تبث قناة “ميدي1 تيفي”، في بادرة غير مسبوقة، لقاء مباشرا يمتد لساعتين، مساء الأربعاء، عن الثقافة العبرية في الهوية المغربية، بمتدخلين من كل البقاع وروبورتاجات وصور حصرية من إعداد القسم الثقافي بقناة “ميدي1 تيفي”.

“تامغرابيت” أمسيتان موجهتان لمغاربة العالم بكل أطيافهم، وإبراز معالم الثراء والتسامح والتنوع الذي يجعل من المغرب نموذجا متفردا للتعايش على الصعيد العالمي.

وستبث الأمسيتان بلغتين: العربية والفرنسية، من تقديم إيمان أغوتان وخديجة إحسان، وفكرة وإعداد بلال مرميد.