"قناطير" من الحشيش تورّط شابا نواحي برشيد

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية برشيد، الأحد، شخصا يشتبه في علاقته بشبكة مختصة في ترويج المخدرات، بدوار الخيايطة جماعة الساحل أولاد حريز نواحي برشيد، وحجزت كمية مهمّة من المخدرات وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المركز القضائي بسرية برشيد توصّلت بمعلومات تفيد بتواجد مستودع يستغله شخص في تخزين المخدرات قبل ترويجها، فانتقلت إلى المكان، وأوقفت المشتبه فيه، قبل التفتيش الاعتيادي للمخزن، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، الذي أسفر عن حجز 700 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي وأوراق التبغ.

واقتادت عناصر الدرك الملكي المشتبه فيه إلى مقر سرية برشيد، حيث جرى الاستماع إليه تمهيديا، لكشف الملابسات، مع وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.