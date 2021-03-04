قنصلية الأردن بمدينة العيون

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تعليقات الزوار11
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عاش المغرب من طنجة لكويرة احب من أحب او كره من كره . و لا عزاء للحاقدين و ادا كثر النباح خلفك فانت في الطريق الصحيح
أراك المقص عاود تاني ألضق تم
اللهم بارك اللهم زد المغرب ،أصدقاء. شكرًا إخواننا في المملكة العربية الهاشمية حكومة وشعبً.. .لن ننسى لكم هذه الخطوة..
الله يجازي اللي كان السبب فهاد المشكل.. الأرض مغربية والناس اللي عايشين فوقها مغاربة دائماً وأبداً.. والأهم من ذلك أن جنوب المغرب كانت تسكنه قلة قليلة من الناس وأغلبيتهم رعاة إبل رحل.. المجتمع الدولي يعرف جيداً هذه الحقيقة ولكنها سياسة لي الذراع..الله ياخذ فيهم الحق.. عاش المغرب من طنجة إلى الكويرة.
مرحبا بالقنصلية الاردنية بالمغرب وكم كانت المملكة الاردنية دائما بجانب المغرب والمغرب بجانب المملكة الاردنية وننتظر الأفعال ولا الأقوال من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة عمان و قطر ومصر وتونس وليبيا والسنغال إلى آخره، أين هو المشكل ،بنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال أفريقيا يقولون للعالم بانهم لا علاقة لهم بالمشاكل وإنما يساندون فقط مرتزقة المرادية بولي زبال لان بنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال أفريقيا والنيف خانز لديهم مبدأ ؟مساندة؟ الشعوب في تقرير مصيرها؟ عبر العالم كما ساندوا جزاهم الله مكرا على مكر الشعب الكتلاني و الشعب الكردي و الشعب التيواني والشعب القبائلي والشعب الكوسفي ،وشعب التبت و كشمير وشعب التاميل وشعب تيزوار في اتيوبيا إلى آخره، الشعب الفقاقيري والفقاقيرات بنفسه لم يعطوه حق تقرير مصيره، فاقد الشيء لا يعطيه والصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها ومرتزقة البولي زبال الإرهابية في المرادية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها ويمكن للدولة الاوروبية ان تستقبل مرتزقة المرادية بولي زبال الإرهابية في بلدانهم
دائما ماتساند المملكة الأردنية وحدة وسيادة المغرب على صحرائه وهذا الشعب في الواقع حكومة وشعبا هو اللي خاصنا نقولو لو خاوا خاوا ……
شكرا للعاهل الأردني على مساندتك في ما يخص قضيتنا الاولى
تحية حارة وكبيرة للمملكة الأردنية الهاشمية وللشعب الأردني الشقيق على هذه المبادرة الطيبة ، وأرجو من نظام الجزائري أن يتعض ويفتح هو الآخر قنصلية له في الصحراء المغربية ويترك حقده الدفين لجاره المغرب .. الله .. الوطن .. الملك
مرحبا بأبناء عمنا الأعزاء حفظكم الله جميعا ملكا وشعبا ونتمنى من إخواننا العرب الآخرين خطو نفس الخطوة.
قريبا جدا سينتهج المغرب مقاربة مع أو ضد. لقد حان وقت الحياد خصوصا مع من يدعون العروبة والاشقاء. ليس الجزائر طبعا. المقصود باقي الدول العربية.
مبادرة جيدة.من المملكة الأردنية الهاشمية.نشكرهم على ذالك. وأن كان هذا المكتب. بالنسبة للمغرب رمزيا
أكثر منه.عمليا.بحيث لا يوجد اردني.واحد في مدينة الداخلة او العيون.