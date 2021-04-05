قنصلية السنغال بالداخلة

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تعليقات الزوار2
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السيد بوريطة كان أكتر من واضح في كلمته التي تشكل إستمرارا للسياسة المغربية بقيادة ملك البلاد. أولا لا مضيعة للوقت في محاولة إدخال البوليزاريو في القظية، الجزائر خلق، مول و دافع عن البوليزاريو، أي أنها المعني الأول بالمفاوضات. تانيا التفاوض لن يخرج عن مغربية الصحراء. المسار الأممي وحده المخول لإيجاد حل قظية الصحراء. حقوق الإنسان يجب أن تراقب في الجزائر و ليس في الصحراء، الأهم أن المغرب سائر في ديبلوماسية السفارات و غير مستعجل مادامت الجزائر تعرفل الحلول. كلمة واضحة ليس فيها أي غموض. يبقى على الطرف الآخر إلنقاط الإشارة و والانخراط في إيجاد الحل.
مبروك علينا هذي البداية ومازال مازال