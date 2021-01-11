قنصلية "دينبوش" تثمن مبادرة القادري في هولندا

بعد أن هنأت السلطات الهولندية المغربية سناء القادري التي تطوعت لتكون أول شخص يتم تلقيحه ضد فيروس كورونا في هولندا، بدورها قدمت لها الدبلوماسية المغربية في مملكة الأراضي المنخفضة تهانيها.

القنصل العام المغربي بمدينة دنبوش، بوطاهر أحرضان، بادر باسم سفير المملكة المغربية المعتمد لدى هولندا، عبد الوهاب البلوقي، إلى الاطمئنان على صحة أسماء القادري، كما هنأها على مبادرتها الإنسانية الرائعة التي خلفت أصداء طيبة في وسط المجتمع الهولندي.

كما تقدمت سناء القادري، التي تنحدر من مدينة الحسيمة وتشتغل في دار لرعاية المسنين بهولندا، بالشكر إلى القنصل العام بمدينة دنبوش وإلى السفارة المغربية، منوهة بهذه المبادرة.

وبعد تهنئتها والاطمئنان على صحتها، سيخصص القنصل العام، بوطاهر أحرضان، استقبالا للقادري في مقر القنصلية المغربية بمدينة دنبوش، الثلاثاء، اعترافا لها بالعمل الذي قامت به وأعطى صورة جيدة عن المغاربة المقيمين في هولندا.