قنصل أمريكا يجتمع بعامل مقاطعات الدار البيضاء

التقى لورانس راندولف، القنصل العام الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في الدار البيضاء، بعزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا.

وقال راندولف بهذه المناسبة، وفق ما نقلته صفحة السفارة الأمريكية على “فيسبوك”: “وأنا أتعرف على مدينة الدار البيضاء الرائعة، من المهم بالنسبة لي أن أقابل شركاءنا وأتعرف عليهم عن قرب”.

وأضاف: “يلعب المسؤولون المحليون مثل السيد دادس دورا في غاية الأهمية في توفير السلامة والخدمات التي تعد مفتاح نجاح المدن والأحياء”.