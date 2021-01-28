قنصل أمريكا يجتمع بعامل مقاطعات الدار البيضاء

قنصل أمريكا يجتمع بعامل مقاطعات الدار البيضاء
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 28 يناير 2021 - 15:17

التقى لورانس راندولف، القنصل العام الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في الدار البيضاء، بعزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا.

وقال راندولف بهذه المناسبة، وفق ما نقلته صفحة السفارة الأمريكية على “فيسبوك”: “وأنا أتعرف على مدينة الدار البيضاء الرائعة، من المهم بالنسبة لي أن أقابل شركاءنا وأتعرف عليهم عن قرب”.

وأضاف: “يلعب المسؤولون المحليون مثل السيد دادس دورا في غاية الأهمية في توفير السلامة والخدمات التي تعد مفتاح نجاح المدن والأحياء”.

الدار البيضاء القنصل العام الولايات المتحدة الأمريكية عزيز دادس

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