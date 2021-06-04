قنصل بريطانيا يحضر تتويجا لأوكسفورد بخريبكة

حصلت مجموعة مدارس الإقامة بمدينة خريبكة، مع نهاية الموسم الدراسي الجاري، على شهادة الجودة العالمية “OXFORD QUALITY” للتميز في تدريس وتعليم اللغة الإنجليزية.

واحتفاء بالتتويج المذكور، حل كل من Daniel KATTE، القنصل العام لإنجلترا بالمغرب، وNick CHERKAS، ممثل أكسفورد بشمال إفريقيا، بمدرسة الإقامة بمدينة خريبكة، من أجل منحها الشهادة العالمية بشكل رسمي.

وتميز الحفل، الذي حضره عدد من الضيوف والشخصيات من داخل وخارج مدينة خريبكة، بعرض وصلات غنائية وموسيقية وتقديم كلمات بالمناسبة، قبل أن يتم تقديم شهادة الجودة العالمية “OXFORD QUALITY” لإدارة المؤسسة التعليمية.

وبحضور تلاميذ وأساتذة مجموعة مدارس الإقامة، وقّع مدير المؤسسة وممثل أكسفورد بشمال إفريقيا على حزمة “جودة أكسفورد”، التي تشمل “تقديم البيان الصحافي” و”تثبيت الشعار والشارات” و”منح شهادة التأسيس” و”منح درع المؤسسة”.

يشار إلى أن شهادة الجودة العالمية OXFORD QUALITY تعتبر اتفاقية بين مطبعة جامعة أكسفورد ومدارس مختارة في جميع أنحاء العالم تشترك جميعها في الالتزام بالتميز في التعليم.