قنص عشوائي يورط 4 أشخاص نواحي إقليم تافراوت

أوقفت السلطة المحلية بقيادة أفلا إغير، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بسرية تافراوت، الأحد، أربعة شبان، يتحدر اثنان منهم من آيت منصور، واثنان آخران من مراكش؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بممارسة القنص خارج إطاره القانوني.

المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أوردت أن عملية التوقيف جاءت إثر تفاعل آني للسلطة المحلية مع طلقات نارية سمع دويها خارج جماعة أفلا إغير، أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وهم في طريقهم نحو مقر سكناهم بمنطقة آيت منصور وبحوزتهم سلاح ناري وغزالة، مخبأيْن بإحكام داخل سيارة خفيفة.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 46 و31 سنة، تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، في انتظار تقديمهم أمام العدالة قصد متابعتهم بالمنسوب إليهم.