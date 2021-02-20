قنطرة العار بالمحمدية

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تعليقات الزوار4
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اعطيونا تعريف هذه القنطرة و لماذا أنشئت حتى نعرف هل إستعمالها في محله أم لا.لأن هناك من قال توجد قنطرة أخرى لا تستعمل
في 1979 حصلت على الباكلوريا ونجحت في مبارة الولوج الى المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (تكوين المهندسين). أتذكر أول زيارة لي في 1980 لمقر مديرية الطرق والسير على الطرق بالرباط للبحث عن فرصة أول تدريب ميداني، زيارة مكنتني من الإطلاع على تصاميم أعدها مكتب دراسات دولي تأسس بفرنسا للاهتمام بالتجهيزات الأساسية بالمستعمرات الافريقية والقيام بالبحوث التقنية التي تراعي الخصوصيات الطبيعية. لازلت أحتفظ ببعض تصاميم الطريق السيار الدار البيضاء / الرباط لاشك أن تلك القنطرة نبعت من تلك الأوراق !!
نعيش أزمة هندسة مدنية وحضرية هي التي خلقت تلك المشاكل للساكنة الحضرية والضواحي !!
هذة القنطرة اقيمت في السبعينات عند انشاء الطربق السيار و ذلك لتصريف مياه الامطار و ايضا لمرور الفلاخين الى المدينة عبر الدواب، القنطرة التي تكلم عنها التاس هي قنطرة تربط المدينة بالطريق السيار الدارالبيضاء وتم افتتاحها مؤخرا .اما قنطرة العار فهي الوحيدة التي تربط النحندية بحي سكني ذو كثافة كبيرة ، اذ انك عندما تمر منها عليك ان تنطق الشهادة و تطلب السلامة و رعاية الله
برافو للمسؤلين الذين يتهافتون ايام الانتخابات للفوز بكراسي النوم. لماذا؟ لانهم صرفوا المليارات ومن اجل ارجاعها يجب التخلي عن المواطن الضعيف والمواطنة والنهب. زيادة التقاعد الفاحش. اللهم انا هذا منكر.