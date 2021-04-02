قنينة "دوليو" تنهي حياة خمسيني بالشارع العام‎

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح الجمعة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص يشتبه في تعاطيه مادة مشكوكا فيها بالشارع العام.

وكانت مصالح الأمن الوطني توصلت بإشعار حول دخول الهالك في حالة إغماء بالشارع العام، وهو الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنه توفي فور وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية، بينما مكنت عملية التفتيش والجس الوقائي من العثور بحوزته على قنينة تحتوي على بقايا من مادة الدوليو، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته دائما فإن عملية تشخيص الهوية مكنت من التوصل إلى كون الهالك شكل بمعية شخص آخر، صباح اليوم نفسه، موضوع محضر قانوني بسبب خرقهما حالة الطوارئ الصحية، وذلك على أساس إحالة المحضر لاحقا على شكل معلومات قضائية على النيابة العامة المختصة.

وتم إيداع جثة الهالك، البالغ من العمر 52 سنة، مستودع الأموات، رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة؛ بينما تجري المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه الوفاة.