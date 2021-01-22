قيادات الاتحاد الدستوري تنفضّ من حول ساجد

تتواصل التعبئة ضد وزير السياحة السابق الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، بعد أن دعا رئيس المجلس الوطني للحزب، شاوي بلعسال، إلى عقد محطة تنظيمية للمجلس بمدينة القنيطرة خلال بداية شهر فبراير المقبل، مدعوما من بعض صقور الحزب.

وأكدت مصادر هسبريس أن المجموعة التي التفت حول ادريس الراضي تعززت بقيادات جديدة، بعد ظهور الوزير السابق حسن عبيابة في الاجتماعات التحضيرية بالقنيطرة، حيث لم يعد ساجد يحظى سوى بدعم شخصية واحدة من رموز العهد القديم.

يذكر أن الاتحاد الدستوري يعاني منذ فترة من خلافات حادة بين قيادته، بسبب تشبث محمد ساجد بعدم تجديد هياكل الحزب، الذي يشارك في الحكومة بحقيبة واحدة، رغم تكليف لجنة خاصة بذلك عقدت اجتماعات عدة، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة بعد دخول برلمانيين وقياديين كبار على خط الأزمة.