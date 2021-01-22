قيادات الاتحاد الدستوري تنفضّ من حول ساجد

قيادات الاتحاد الدستوري تنفضّ من حول ساجد
صورة : هسبريس
الجمعة 22 يناير 2021 - 10:20

تتواصل التعبئة ضد وزير السياحة السابق الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، بعد أن دعا رئيس المجلس الوطني للحزب، شاوي بلعسال، إلى عقد محطة تنظيمية للمجلس بمدينة القنيطرة خلال بداية شهر فبراير المقبل، مدعوما من بعض صقور الحزب.

وأكدت مصادر هسبريس أن المجموعة التي التفت حول ادريس الراضي تعززت بقيادات جديدة، بعد ظهور الوزير السابق حسن عبيابة في الاجتماعات التحضيرية بالقنيطرة، حيث لم يعد ساجد يحظى سوى بدعم شخصية واحدة من رموز العهد القديم.

يذكر أن الاتحاد الدستوري يعاني منذ فترة من خلافات حادة بين قيادته، بسبب تشبث محمد ساجد بعدم تجديد هياكل الحزب، الذي يشارك في الحكومة بحقيبة واحدة، رغم تكليف لجنة خاصة بذلك عقدت اجتماعات عدة، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة بعد دخول برلمانيين وقياديين كبار على خط الأزمة.

الاتحاد الدستوري الاجتماعات التحضيرية المجلس الوطني للحزب محمد ساجد

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‫تعليقات الزوار

3
  • BOULEVARD DE HAMID
    الجمعة 22 يناير 2021 - 10:34

    سواء رحل محمد ساجد أو بقي ليس لدى الحزب ما يعطي مثله باقي الأحزاب

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  • اجديك
    الجمعة 22 يناير 2021 - 10:40

    كل هاته الدكاكين الموسمية التي تنشط فقط قرب موعد الانتخابات لاجدوي لها، اظن ان المغرب مقبل علي تحديات كبري، والمعايير المتبعة لحد الساعة في اختيار نخب قادرة علي مواجهة ماينتظر المغرب مستقبلا تلزمه الاخد بعين الاعتبار كفاءات لازمة للسير قدما الي الامام… اما تولي المناصب بمحرد انتماء الي حزب فقد اكل عليه الظهر وشرب…

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  • عباس
    الجمعة 22 يناير 2021 - 10:53

    هادا الحزب ضهر ايام وزير أم الوزارات، فلم يبقى له مكان في الساحة ، لا أطر ولا مستوى ولامردودية ، فقط الاستيلاء على المناصب في زمن المال السائب

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