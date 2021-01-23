قيادات حزبية ترفض التصريح الضريبي المسبق للمرشحين

قيادات حزبية ترفض التصريح الضريبي المسبق للمرشحين
كاريكاتير : عماد السنوني
السبت 23 يناير 2021 - 22:50

رفضت قيادات عدد من الأحزاب السياسية مقترحا يقضي بضرورة ربط الترشح للانتخابات المقبلة، المزمع تنظيمها هذه السنة، بتصريح ضريبي مسبق للمرشحين لكل الاستحقاقات.

المقترح الذي كان يهدف إلى منع المتهربين ضريبيا من ولوج المؤسسات المنتخبة، وخصوصا البرلمان، تم رفضه من طرف زعماء سياسيين يهدفون إلى تقديم عدد من المتهربين للانتخابات، حسب مصدر مطلع.

ومن المعروف وجود العديد من البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية، الذين يقدمون دروسا يومية في ربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها من الشعارات الكبيرة، لكنهم لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب للدولة.

الأحزاب السياسية الانتخابات التصريح الضريبي ربط المسؤولية بالمحاسبة قيادات

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‫تعليقات الزوار

2
  • عبدالمجيد
    الأحد 24 يناير 2021 - 00:24

    من هنا يبان العربون قمة المواطنة

    5
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  • مواطن مغربي
    الأحد 24 يناير 2021 - 00:51

    يقلون ما يفعلون كلهم في الهواء سوى ليس لهم ربح في تسجيل مداخلهم يجب محاسبتهم كمل المواطنين ويجب عليهم ان يعطون المثال للاخرين بانهم نواب مخلصين لوطنهم في العمل والتفاني والانظباط

    2
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