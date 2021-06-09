قيادات فيدرالية اليسار تقاطع "ميثاق التنمية" بسبب "فشل" بدائل الأحزاب السياسية

لم يتمكن الميثاق الوطني للتنمية من تحقيق إجماع الفعاليات الحزبية المغربية، فقد انزاحت فيدرالية اليسار الديمقراطي نحو رافضي التوقيع، مطالبة بسلك خيارات أكثر وضوحا وشجاعة لضمان تحقيق الإقلاع المنشود على جميع الأصعدة.
ورفضت قيادات فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال لقائها مع لجنة النموذج التنموي، التوقيع على الميثاق أو تداوله مع بقية الأحزاب السياسية، معتبرة أن هذه التنظيمات كانت مشاركة في فشل نماذج تنموية سابقة ولم تكن في مستويات لحظات تاريخية عديدة.
والميثاق الوطني آلية من بين اثنتين اقترحتهما لجنة النموذج التنموي، ويهدف إلى تكريس التزام كافة القوى الحية للبلاد تجاه أفق تنموي جديد ومرجعية مشتركة. والآلية الثانية تحت إشراف الملك اقترحت لتتبع وتحفيز الأوراش الإستراتيجية وقيادة التغيير.
علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اعتبر أن المقاطعة تأتي لأنه يستحيل التوقيع مع أحزاب لدينا معها خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية، مسجلا أن الفيدرالية قدمت عرضا مفصلا حول الموضوع خلال اللقاء مع شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي.
وأضاف بوطوالة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن التشخيص الوارد في التقرير كان خجولا، ولم يتجه نحو عمق الأشياء، كما لم يأت موازيا لتوصية الملك بقول الحقيقة ولو كانت مؤلمة، كما أن هناك مشاكل عديدة تعتري التمويل وآليات التنفيذ.
وأشار الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى أن الميثاق الوطني سيدور في حلقة مفرغة تماما، منبها من تكرار سيناريوهات معاينة دول كانت بالأمس أقل منا وبمرور الوقت صارت تتجاوزنا بسنوات على مستوى التنمية، وهذا أمر وجب الانتباه إليه بشكل جيد.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “الأحزاب الأخرى ليست لها بدائل طموحة أكثر مما جاء في النموذج التنموي، كما أنها المسؤولة عن فشل النموذج السابق، حيث جميعها جربت التدبير الحكومي، وبالتالي كيف للفيدرالية أن توقع مع مثل هذه التنظيمات؟”.
ومن المرتقب أن تعقد الأحزاب الثمانية لقاء مجددا تتداول فيه أرضية مشتركة يقوم عليها الميثاق الوطني؛ وهو ما ستعكف عليه الأحزاب، بعد نيلها توضيحات خلال اجتماع الأمس، مع شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
مثل هذا النقد هو الذي يمكن أن تتقدم به البلاد
نقد بناء نابع من أن اليسار يقول الحقيقة دايما ولا يخاف
أما المطبلين فهم المستفيدون من الوضع الفاسد ولا يريدون أي تغيير بل يجعلون العصا في الرويدة
المغرب بخير ما دام فيه من يستطيع أن يقول الحق
النمودج التنموي في بءية ملوثة يتفشى فيها الفساد والطغيان وتغول رموز الفساد السلطوي والسياسي وتواطء المنظومة الشمولية وغياب اية ارادة للإصلاح او نية للتغيير بخلق دولة المؤسسات والحق والقانون ووضع منظومة قضاء حسب المعايير الدولية ! وما فير ذلك سوى تكريس التحكم والعقلية المخزنية والضحك على الدقون واحتقار المغاربة وسلب ارادتهم في المساهمة في تحديد مستقبلهم !!
المنظومة الشمولية لم تترك اَي هامش لارادة الشعب اما الاحزاب العبثية فهي منظومة فاسدة لا تمثل بتاتا المواطنين تخضع لإملاءات سلطة التحكم مقابل الريع وانعدام المساءلة !!
الى اين يتجه هذا البلد ؟؟
أحزاب أمثال فدرالية اليسار لم تغير عقليتها و لم تطورها ….فالعالم يتغير بسرعة و سرعة التواصل و ما نعيشه من تحولات في العادات الفردية …يستوجب على الأحزاب تغيير نظرتها في السياسة …. لكن للأسف هناك أحزاب لا تمتيلية لها في المواقع السياسية حتى المواطنون ينفرونها في صناديق الإقتراع و لم تسأل بثة نفسها ما هو السبب ؟؟؟
كل اجتهادها هو مقولة من القرن الماضي خالف تعرف…
آخر الكلام : صلاة جنازة على مومياءات تصرخ نحن مناظلون
pourquoi les parties politiques qui n”ont aucune représentativité
et vous allez le voir a travers les nombre d’électeurs qui vont participer
je pense que ce sujet doit faire objet d’un referendum et la majorité des marocains sont pour l’amélioration de leurs vie
les parties politiques c’est normale qu’il vont le rejeter sous différents prétextes
mais la vérité d’après ce que j’ai compris est que ce projet va être comme une carte de route pour le prochain gouvernement et il va diminuer des intentions des parties politiques
هذه سياسة خالف لكي تعرف هذه السياسة قديمة و مبتادلة وبهذه الطريقة لا يمكن ان تقدم اي شيء للمواطن ذلك ان الهدف منها هو فقط وضع العصى فى العجلة لانه في حالة الرفض يجب ان تقدم بدائل وحلول موضعية اما المعارضة من اجل المعارضة فهذه السياسة أصبحت مفهومة لان المواطن اكثر ذكاءا مما تتخيل لهذه الاحزاب
ليست الاحزاب التي تقدم نمودج التنمية لأنها أحزاب فاشلة كرست الوضع المزري للمغرب ولكن يجب الخروج إلى الشارع وإجراء استفتاء شعبي مع الشباب خاصة منه البطالي ومنه حامل الشهادات العليا يمكن من خلاله إقلاع نموج التنمية لكن ما دام اقتصر على الاحزاب لا ننتظر تنمية تذكر