قيمة الدرهم تحقق الاستقرار أمام الأورو والدولار‎

قيمة الدرهم تحقق الاستقرار أمام الأورو والدولار‎
صورة: أرشيف
الأحد 31 يناير 2021 - 17:17

أورد بنك المغرب أن قيمة الدرهم ظلت مستقرة مقابل الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين 21 و27 يناير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك إلى أنه يوم 22 يناير 2021 بلغت الأصول الاحتياطية 309.6 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 0.2 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 23.6 في المائة على أساس سنوي.

الدولار المؤشرات الأسبوعية بنك المغرب سعر الصرف

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