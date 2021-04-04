قيمة الرجاء تهدد "بيراميدز" في كأس الكاف

يستضيف فريق الرجاء الرياضي، الأحد، بيراميدز المصري، ضمن ثالث جولات المجموعة الرابعة برسم كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف).

ويتسلح بطل المغرب بسجله المميز في المباريات التي خاضها في الجولة الثالثة ضمن المسابقتين الإفريقيتين، دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وشارك الرجاء في 9 مناسبات سابقة ضمن مجموعات “العصبة” و”الكاف”، تمكن خلالها من التوقيع على 7 انتصارات في جولاتها الثلاث، بينما خسر في مناسبتين.

وانتصر “فريق النسور” في 6 مناسبات من أصل 7 في دوري الأبطال، بالإضافة إلى فوز وحيد في كأس الكونفدرالية.

وتوزعت انتصارات الرجاء الـ6 في الجولات الثلاث لمجموعات أبطال إفريقيا بين (1-0) على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في نسخة 1997، و(6-0) أمام يانغ أفريكانز التنزاني في النسخة الموالية، و(1-0) على شوتينغ ستارز النيجيري سنة 1999.

وجاء الانتصار الثالث أمام جون دارك السنغالي (2-1) في نسخة 2002، ثم (1-0) على إنييمبا النيجيري 2005، و(2-0) في النسخة الماضية أمام شبيبة القبائل الجزائري.

أما الفوز الوحيد لـ”القلعة الخضراء” في ثالث جولات كأس “كاف” فكان على حساب آسيك ميموزا الإيفواري (1-0) في دورة 2018.

وخسر الرجاء مرة وحيدة في الجولة الثالثة ضمن مجموعات دوري الأبطال أمام إنييمبا (2-0) في نسخة 2011، وأخرى في الكونفدرالية سنة 2019، أمام نهضة بركان (4-2).

جدير بالذكر أن النادي البيضاوي يحتل وصافة ترتيب مجموعته بـ6 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن الفريق المصري، المتصدر؛ بينما يأتي نامونغو التنزاني ونكانا الزامبي برصيد خال من النقاط في أسفل الترتيب.