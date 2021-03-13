قيمة عملة "البيتكوين" الرقمية تتجاوز 57 ألف دولار

ارتفعت قيمة عملة “البيتكوين” الرقمية خلال الـ24 ساعة الافتراضية، لتتجاوز مستوى 57 ألف دولار.

ومنذ بداية السنة، ارتفعت “البيتكوين” بأكثر من 80 بالمائة، حيث استفادت من اتجاه شركات كبرى، مثل “تيسلا” للاستثمار في العملة الافتراضية.

وارتفعت البيتكوين بنحو 1 بالمائة إلى 57.272 ألف دولار، في حين تراجعت “الإيثريوم” بنسبة 1.4 بالمائة إلى مستوى 1776.5 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى مستوى 1.733 تريليون دولار، مقارنة مع 1.729 تريليون دولار.

ويأتي أداء العملة المشفرة مع توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار.