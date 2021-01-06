قيمة أدوات "غاندي" تتجاوز 80 ألف دولار

من المتوقع أن يصل مبلغ وعاء وأدوات مائدة استخدمها الزعيم الهندي “المهاتما غاندي”، أثناء وجوده في السجن بالهند في أربعينيات القرن الماضي، إلى أكثر من 81859,20 دولارا.

ووفق ما نشرته صحيفة “دايلي ميل”، فقد استخدم الأب الروحي للأمة الهندية، الوعاء المعدني وملعقتين وشوكة، بعدما احتجزه المستعمر البريطاني في قصر “الآغا خان” خلال الحرب العالمية الثانية، ليتم سجنه من عام 1942 حتى عام 1944.

وبعد الإفراج عنه، ذهب للإقامة مع صديقه “سوماتي مورارجي”، الذي باع فيما بعد الوعاء وأدوات المائدة للبائع الحالي.

وبدأ الناس يقترحون الأثمنة في المزاد عبر الإنترنت، لتصل أواني الزعيم إلى مبلغ 74698,80 دولارا، وتقول دار المزادات في “إيست بريستول”، إنها تعتقد أن قيمة أواني الطهي هذه ستبلغ ما بين 81479,70 و108639,60 دولارا أمريكيا.