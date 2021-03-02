المدرب كابيلو يُشيد بتألق حكيمي مع إنتر ميلان

أشاد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، مؤكدا أن “الأسد الأطلسي” يمتاز بسرعته الفائقة التي تُساعده على الوصول إلى المناطق الدفاعية للخصوم بسهولة كبيرة.

وقال المدرب السابق لريال مدريد ويوفنتوس ومنتخبي إنجلترا وروسيا، في تصريح لوسائل إعلام إيطالية، إن “حكيمي يمتلك سرعة كبيرة، تسمح له ببلوغ مربع عمليات الخصوم بسهولة كبيرة، وهذه ميزة مهمة جدا”.

ويأتي ذلك في سياق حديث كابيلو عن اللاعب نيكولو باريلا، متوسط ميدان إنتر، الذي أكد أنه من بين أفضل اللاعبين في مركزه على المستوى الأوروبي خلال الموسم الكروي الحالي، نظير المستوى الكبير الذي ظهر به.

وأضاف المتحدث نفسه: “باريلا لديه الرؤية والقدرة على التحمل، والجودة، والسرعة، يفعل كل شيء كما ينبغي، وحكيمي يتمتع بالسرعة أيضا؛ لكن الفارق هو أن سرعة حكيمي توصله إلى منطقة جزاء الخصوم، بينما يمرر باريلا الكرات بدقة”.

يُشار إلى أن حكيمي وباريلا من بين أبرز الأسماء المتألقة في الموسم الحالي رفقة “النيراتزوري”؛ ما جعل العديد من الأندية تُعبر عن رغبتها في الاستفادة من خدماتهما، بداية من “المركاتو” المقبل.