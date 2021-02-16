كاتبات المغرب يستنكرن إساءة قناة جزائرية للملك

أعربت رابطة كاتبات المغرب عن استنكارها المحتوى المسيء الذي بثته قناة “الشروق” الجزائرية، مؤكدة رفضها التطاول والإساءة إلى ثوابت ومقدسات المملكة.

وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أنها تابعت بكثير من الاستياء والاستنكار المحتوى المسيء إلى شخص الملك محمد السادس وللشعب المغربي، الذي بثته قناة “الشروق” الجزائرية خلال أحد البرامج التلفزية الساخرة.

وبعد أن أعلنت “رفضها التطاول والإساءة لثوابت ومقدسات بلادنا”، أعربت الرابطة عن إدانتها الشديدة للأسلوب المستفز الذي استهدف المس بثوابت المملكة المغربية وأحد رموزها السيادية، في شخص الملك محمد السادس.

وشجبت رابطة كاتبات المغرب “كيفية تعاطي الإعلام الجزائري الرسمي، الذي يفتقر إلى المهنية المطلوبة في مزاولة العمل الصحافي، مع القضايا المغربية والمؤسسة الملكية بشكل خاص”.

وأشار البلاغ إلى أنه “في سياق هذه التجاوزات غير الأخلاقية”، فإن رابطة كاتبات المغرب “تعبر عن أسفها للمستوى المنحط لهذه الوسيلة الإعلامية، وتؤكد أن الملك خط أحمر”.

ودعا البيان “المثقفين الجزائريين ورابطة كاتبات الجزائر ووسائل الإعلام الجزائرية الحرة إلى إعمال العقل واستحضار روابط الأخوة والدم التي تربط الشعبين المغربي والجزائري، والالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة”، محذرا في الوقت ذاته من “مغبة الانزلاق إلى إثارة مشاعر الكراهية والحقد بين أبناء البلدين الجارين”.